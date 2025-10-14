ترامب: أمرت باستهداف سفينة تابعة لمنظمة إرهابية قبالة فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء إنه أمر بتنفيذ ضربة على سفينة تابعة لمنظمة إرهابية قبالة فنزويلا.

ترامب: أمرت بتنفيذ ضربة على سفينة تابعة لمنظمة إرهابية قبالة فنزويلا

وفي وقت سابق طالبت فنزويلا مجلس الأمن الدولي بالاعتراف بوجود تهديد للسلام والأمن الدوليين بسبب التصعيد العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي، وذلك خلال جلسة طارئة للمجلس

وقال الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة صموئيل مونكادا: "نقترح على مجلس الأمن ثلاث إجراءات: أولًا، الاعتراف بوجود تهديد للسلام والأمن الدوليين بسبب التصعيد العسكري للولايات المتحدة في البحر الكاريبي. ثانيًّا، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي المزيد من تدهور الوضع. ثالثًا، اعتماد قرار يلزم جميع الأعضاء باحترام سيادة واستقلال فنزويلا".



واتهم الدبلوماسي الفنزويلي الولايات المتحدة بـ"الإعدام خارج نطاق القضاء"، مشيرًا إلى أن "حكومة الولايات المتحدة اعترفت بقصفها أربعة قوارب صغيرة في البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل 21 مدنيًّا أعزل".

ووصف هذه العمليات بأنها "إعدامات خارج نطاق القضاء" وليست دفاعًا عن النفس.

وأضاف مونكادا: "هناك قاتل يتجول في البحر الكاريبي يبحث عن ذرائع لخلق نزاع"، مشيرًا إلى أن واشنطن تتبع مبدأ "أطلق النار أولًا ثم تحقق".



وربط الدبلوماسي الفنزويلي التصعيد الأمريكي بما وصفه بـ"الإدمان الخطير على النفط"، قائلًا: "لو لم يكن لدى فنزويلا نفط، لما كان هناك تهديد عسكري وشيك".

وأكد أن الولايات المتحدة "تحاول يائسة السيطرة على جميع مصادر النفط في العالم وتعتبر النفط الفنزويلي ملكًا لها".

وخلص مونكادا إلى أن خطة واشنطن تهدف إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وإقامة "نظام عميل"، محذرًا من أن "القانون الدولي ينطبق أيضًا على الولايات المتحدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.