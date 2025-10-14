محافظ الوادي الجديد يسعى لتعزيز التعاون الزراعي بين مصر والصين في WAFI2025

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال اليوم الثالث من فعاليات مؤتمر " الابتكار العالمي للأغذية الزراعية WAFI 2025 " المقام بالعاصمة الصينية بكين، بعدد من الجلسات النقاشية حول مجالات التعاون الزراعي بين مصر والصين، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر ومنخفض الكربون في ظل التغيرات المناخية، فضلًا عن مشاركته بمنتدى التعاون الزراعي لمبادرة " الحزام والطريق"؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الصين ودول العالم.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن المشاركة المصرية في هذا الحدث الدولي تأتي في إطار توجيهات الدولة لتنشيط صادرات التمور والترويج للمنتج الوطني في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الوادي الجديد حققت نجاحات بارزة في مجال تطوير زراعة وإنتاج وتصنيع التمور خلال السنوات الأخيرة.

ولفت الزملوط، إلى أن معرض التكنولوجيا الزراعية الغذائية العالمي 2025، يهدف إلى أن يكون المنصة الرائدة لعرض أحدث الإنجازات والمشاريع الرئيسية والتقنيات المتطورة والمنتجات المبتكرة في قطاع الأغذية الزراعية العالمي.

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن المشاركة تهدف إلى تعزيز التبادل والتعاون الدولي في الزراعة، وتشجيع الابتكار في العلوم والتكنولوجيا الزراعية، وتسهيل نشر إنجازاتها ودفع الزراعة العالمية نحو اتجاه

ونوّه المحافظ بأهمية تعزيز التعاون المصري الصيني في مجالات الزراعة الحديثة، والتصنيع الغذائي، ونقل التكنولوجيا، بما يدعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة ويفتح آفاقًا جديدة أمام التصدير للأسواق الآسيوية.

وتُعد مشاركة الوادي الجديد في المؤتمر فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية مع الجانب الصيني، وتسليط الضوء على المحافظة كإقليم واعد للاستثمار الزراعي على المستويين الإقليمي والدولي.

مؤتمر الابتكار العالمي للأغذية الزراعية WAFI2025

المؤتمر العالمي للابتكار الزراعي الغذائي (WAFI) هو منصة عالمية تُشجع الابتكار المتكامل في أنظمة الأغذية الزراعية. يُسهم المؤتمر في تطوير النظم، ويعزز التعاون بين الحكومات والقطاعات الصناعية والأكاديمية ومؤسسات البحث، ويدعم بناء مستقبل زراعي صحي، مرن، شامل، ومستدام. وباعتباره أحد أهم ثلاثة فعاليات زراعية عالمية، حظي مؤتمر WAFI بتقدير دولي واسع.

يُعقد مؤتمر وافي 2025 في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2025، في بينغو، بكين، الصين، تحت شعار "إمدادات غذائية مرنة من أجل تحوّل نظم الأغذية الزراعية". وسيتضمن المؤتمر حفل افتتاح، وجلسات موازية، ومنتديات مواضيعية، واجتماعات، وفعاليات جانبية، وعروض ابتكارية، ومعرضًا، يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة بأشكال مختلفة.

ويعرض معرض وافي 2025، المُقام بالتزامن مع المؤتمر، إنجازاتٍ رائدة، وتقنياتٍ متطورة، ونماذجَ متطورة، ومشاريعَ عالية القيمة، ومنتجاتٍ مبتكرة في قطاع الأغذية الزراعية العالمي. ويهدف إلى إنشاء معرضٍ احترافيٍّ تمثيليٍّ ورمزيٍّ في قطاع الأغذية الزراعية العالمي، مُوفرًا منصةً عالميةً لعرض العلوم والتكنولوجيا الزراعية العالمية، والتشارك والتبادل، وتشجيع الاستثمار والتعاون.

