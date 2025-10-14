بالأرقام، إجمالي مبيعات أفضل 10 سيارات مستوردة من الخارج

استعرض مجلس معلومات السيارات الأميك، حجم مبيعات السيارات المستوردة من الخارج، بعد تصدر سيارات إم جي المركز الأول في المبيعات بحصة سوقية 29.9% اي ما يعادل 2222 سيارة، مما يشير لنمو في حجم استيراد السيارات.

ووفقًا لتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، واحتلت كيا المركز الثاني بحصة سوقية 7.5% اي ما يعادل بيع 556 سيارة، وتعقبها سيارات هيونداي في المركز الثالث بحصة سوقية تصل نحو 7.4% بحجم بيع 552 سيارة، وفي المركز الرابع كان لصالح سيارات نيسان بحصة سوقية 7.1% اي ما يعادل بيع 495 سيارة.



وأوضح التقرير الصادر من مجلس معلومات السيارات، أن المركز الخامس لصالح سيارات فيات بحصة سوقية 6.7% اي ما يعادل بيع 447 سيارة، واما عن سيارات سوزوكي تمكنت من المركز السادس بحصة سوقية تصل 6% اي ما يعادل بيع 433 سيارة.

وفي المركز السابع كان لصالح سيارات تويوتا بحصة سوقية تصل نحو 5.8% اي مايعادل 418 سيارة، وتمكنت بايك من المركز الثامن بحصة سوقية 5.6% بيع 415 سيارة، وفي المركز التاسع سيارات شيري بنسبة 5.6% اي ما يعادل 257 سيارة، وفي المركز العاشر كان لصالح سيارات بيجو بحصة قدرها 3.5% اي ما يعادل بيع 159 سيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.