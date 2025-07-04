عمر كمال يحيي حفل البيت الفني للفنون الشعبية بالإسكندرية 24 يوليو المقبل

صرح الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن عمر كمال سيقوم بإحياء حفل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يوم الخميس 24 يوليو المقبل على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.

يقام الحفل تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

وينقسم الحفل إلى فصلين حيث تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية مجموعة من الفقرات.

ويصعد النجم عمر كمال في الفصل الثاني من الحفل ليقدم مجموعة من أجمل أغانيه المميزة.

من ناحية أخرى كان الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية قد أعلن فيما سبق عن حفل الفنان القدير هاني شاكر يوم 18 يوليو المقبل.

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