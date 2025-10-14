جامعة حلوان تطلق برنامج "الفتاة خط أحمر" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة حلوان لدعم وتمكين الفتاة الجامعية وتوفير بيئة آمنة داخل الحرم الجامعي، نظّمت الجامعة فعاليات برنامج التدريب الرياضي للمهارات الرياضية للدفاع عن النفس للفتاة الجامعية وتلميذات المدارس، والذي أُقيم تحت شعار:

"الفتاة خط أحمر"وذلك في بداية العام الدراسي 2025 / 2026.

برنامج "الفتاة خط أحمر" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

جاء تنفيذ البرنامج بإشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية – الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بوزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع جامعة حلوان، بهدف مواجهة ظاهرة التحرش بجميع أشكالها وتنمية مهارات الدفاع عن النفس لدى الفتيات.

وجاءت الفعاليات بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات، وإشراف عام الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، واللواء محمد ابو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة نشوة علي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، الكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

تضمنت فعاليات البرنامج يومين تدريبيين مكثفين داخل الجامعة:

اليوم الأول خُصص لطالبات جامعة حلوان بمشاركة أكثر من 200 طالبة و12 متطوعة من قسم المنازلات بكلية علوم الرياضة، بالإضافة إلى 6 مدربات متخصصات من الكلية.

اليوم الثاني استضافت الجامعة تلميذات المدارس المشاركات في البرنامج وعددهن 75 طالبة، بمشاركة 3 متطوعات من كلية علوم الرياضة (قسم المنازلات) و3 مدربات من برنامج "ويندو" بترشيح من وزارة الشباب والرياضة.



وشهد البرنامج تفاعلًا كبيرًا من المشاركات، حيث تضمن تدريبات عملية على أساليب الدفاع عن النفس ومهارات التعامل الآمن مع المواقف الخطرة، إلى جانب ورش توعوية حول حقوق الفتاة وأهمية الحفاظ على كرامتها وسلامتها.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن جامعة حلوان تلتزم برسالتها التربوية والمجتمعية في بناء الوعي وتمكين الطالبات وتعزيز ثقافة الاحترام والأمان داخل الحرم الجامعي، كما تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج الأنشطة الطلابية الهادفة التي تسهم في تنمية الشخصية المتكاملة للطلاب وتغرس فيهم الثقة بالنفس والمسئولية المجتمعية.

أفاد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن قطاع التعليم والطلاب يحرص على تفعيل دور الأنشطة الرياضية والتوعوية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا إلى خلق بيئة جامعية آمنة وداعمة لجميع الطلاب والطالبات، وتقديم أنشطة نوعية تتماشى مع توجيهات الدولة في تمكين المرأة ودعمها على المستويات كافة.

