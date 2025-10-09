لطلاب جامعة الأزهر، رابط وشروط التقديم في مشروع دولة التلاوة المصرية

أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أهمية مشروع “دولة التلاوة المصرية”، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يسعى دائمًا إلى حماية التراث الإسلامي، ومشروع مدرسة التلاوة المصرية يعكس التزامنا بتقديم أفضل المهارات في فنون تلاوة القرآن الكريم".



وأضاف د.عودة: يُعتبر هذا المشروع بمثابة نافذة جديدة تُفتح أمام الشباب لاكتشاف مواهبهم وتنميتها، مما يسهم في تقديم جيل جديد من القراء الذين يحملون رسالة القرآن الكريم وينقلونها بأمانة وإبداع.

شروط الاشتراك في مشروع دولة التلاوة المصرية

كما أشار مدير الجامع الأزهر إلى أن التقديم يقتصر على طلاب جامعة الأزهر، وفق الشروط التالية:



1- أن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملًا وأن يجتاز الاختبارات المقررة، والتي تشمل القرآن الكريم والتجويد والقراءات.



2- أن يجيد المتقدم روايتين على الأقل إلى جانب رواية حفص، والأولوية لمن يجيد العشر.



3- بالنسبة لمن يجتاز الاختبارات يلتزم بحضور الدورة التدريبية الخاصة بالأداء الصوتي كاملة بنسبة (100%).



4- يطلب من كل متقدم تسجيل ثلاثة مقاطع فيديو، بحيث لا تزيد مدة المقطع الواحد عن ثلاث دقائق، على أن يتم فحص الطلبات والمقاطع الصوتية ومراجعتها لاختيار أكفأ المتقدمين.

رابط التسجيل في مشروع دولة التلاوة المصرية

ويمكن التسجيل من خلال زيارة هذا الرابط



أهداف مشروع دولة التلاوة المصرية

يستهدف مشروع "مدرسة التلاوة المصرية" اكتشاف المواهب الصوتية النديَّة من بين طلاب جامعة الأزهر الشريف، وذلك من خلال إجراء مجموعة من الاختبارات تتعلق بالحفظ وإتقان الأداء في التلاوة والتجويد بالقراءات المختلفة، وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة في فنون التلاوة والأداء على الطريقة المصرية العريقة، كما يهدف المشروع إلى إعداد قراء متمكنين يمكنهم إمامة القبلة والمشاركة في الملتقيات والمناسبات التي تقام بالجامع الأزهر والإدارت التابعة له.

