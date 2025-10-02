وجَّه الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح، وذلك (بالفرقة الأولى) جميع الشعب في هذا العام الجامعي 2025 - 2026م، وبتوجيهات كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبالتنسيق المستمر مع معالي اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح

وأوضح رئيس الجامعة أنه لاحظ تقدم عديد من الطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام والأعوام السابقة من محافظة مطروح للالتحاق بالكلية عقب افتتاحها في شهر سبتمبر الماضي

ولفت إلى أنه على الفور صدرت توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بقبول جميع الطالبات بالكلية؛ تيسيرًا عليهن انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف المجتمعية تجاه جميع محافظات الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.