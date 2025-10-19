الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارات شيفروليه أوبترا 2026

سيارات شيفروليه
سيارات شيفروليه

طرحت شركة شيفروليه موديلات سيارات أوبترا 2026 الجديدة في السوق المحلي، مما يساهم بشكل كبير في تراجع المعروض من الموديلات القديمة في المعارض المصرية خلال أكتوبر الحالي. 

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شيفروليه لتحديث أسطولها من السيارات وتلبية احتياجات المستهلكين في مصر.

أسعار سيارات شيفروليه أوبترا 2026 في مصر

تتوفر شيفروليه أوبترا 2026 في السوق المصري بفئتين مختلفتين، مع أسعار تنافسية تلائم مختلف شرائح المستهلكين:

الفئة الأولى بسعر 744.9 ألف جنيه.
الفئة الثانية بسعر 769.9 ألف جنيه.

مواصفات شيفروليه أوبترا 2026

تم تزويد شيفروليه أوبترا 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر، مما يوفر قوة قصوى تصل إلى 98 حصانًا عند 5800 دورة في الدقيقة. كما أن العزم يبلغ 140 نيوتن متر عند 3400-4400 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، بآلية محاكاة 8 سرعات، مما يوفر أداءً متميزًا على الطريق.

أنظمة الأمان والراحة في شيفروليه أوبترا 2026

تُعد أوبترا 2026 من السيارات المتقدمة من حيث الأنظمة التكنولوجية والأمنية، إذ تم تزويدها بعدد من الأنظمة الحديثة التي تضمن أمان السائق والركاب:

وسائد هوائية أمامية مزدوجة.
نظام فرامل مانع للانغلاق (ABS).
نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD).
أنظمة الثبات الإلكتروني (ESC) والتحكم في الجر (TC) لضمان الثبات في جميع ظروف القيادة.
مساعد الفرامل الهيدروليكي (HBA) لتوفير توقف سريع في حالات الطوارئ.
نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) لمراقبة ضغط الإطارات بشكل دائم.
نظام تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX لمزيد من الحماية للأطفال في المقاعد الخلفية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيسي المهندس هيثم الهواري رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية انعقاد قمة شرم الشيخ قمة شرم الشيخ قمة شرم الشيخ للسلام والتنمية

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

تقبيل موسيقار مصري يد محمد عبده يثير الاستياء، والنشطاء: ما فعله مهين (فيديو)

ماكينة انتصارات، أرقام وإنجازات يورتشيتش مع بيراميدز

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

دار الإفتاء تحذر من النظر في خصوصيات الآخرين وانتهاك عوراتهم

المزيد
الجريدة الرسمية