أسعار ومواصفات سيارات شيفروليه أوبترا 2026

طرحت شركة شيفروليه موديلات سيارات أوبترا 2026 الجديدة في السوق المحلي، مما يساهم بشكل كبير في تراجع المعروض من الموديلات القديمة في المعارض المصرية خلال أكتوبر الحالي.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شيفروليه لتحديث أسطولها من السيارات وتلبية احتياجات المستهلكين في مصر.

أسعار سيارات شيفروليه أوبترا 2026 في مصر

تتوفر شيفروليه أوبترا 2026 في السوق المصري بفئتين مختلفتين، مع أسعار تنافسية تلائم مختلف شرائح المستهلكين:

الفئة الأولى بسعر 744.9 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 769.9 ألف جنيه.

مواصفات شيفروليه أوبترا 2026

تم تزويد شيفروليه أوبترا 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر، مما يوفر قوة قصوى تصل إلى 98 حصانًا عند 5800 دورة في الدقيقة. كما أن العزم يبلغ 140 نيوتن متر عند 3400-4400 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، بآلية محاكاة 8 سرعات، مما يوفر أداءً متميزًا على الطريق.

أنظمة الأمان والراحة في شيفروليه أوبترا 2026

تُعد أوبترا 2026 من السيارات المتقدمة من حيث الأنظمة التكنولوجية والأمنية، إذ تم تزويدها بعدد من الأنظمة الحديثة التي تضمن أمان السائق والركاب:

وسائد هوائية أمامية مزدوجة.

نظام فرامل مانع للانغلاق (ABS).

نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD).

أنظمة الثبات الإلكتروني (ESC) والتحكم في الجر (TC) لضمان الثبات في جميع ظروف القيادة.

مساعد الفرامل الهيدروليكي (HBA) لتوفير توقف سريع في حالات الطوارئ.

نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) لمراقبة ضغط الإطارات بشكل دائم.

نظام تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX لمزيد من الحماية للأطفال في المقاعد الخلفية.

