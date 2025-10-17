خطوات توفير الوقود في السيارات بعد زيادة سعر البنزين

الارتفاع المستمر في أسعار الوقود والاهتمام المتزايد بالحفاظ على البيئة، باتت مسألة توفير استهلاك الوقود في السيارات من الأولويات لدى المستهلكين وشركات تصنيع السيارات على حد سواء.

ونرصد في التقرير أبرز الوسائل التي تساهم في تقليل استهلاك الوقود في السيارات، اعتماد القيادة الهادئة والمتزنة، وتجنب التسارع المفاجئ أو التوقف المتكرر، إلى جانب أهمية صيانة المركبة بانتظام، لاسيما فيما يتعلق بتغيير زيت المحرك، وتنظيف فلتر الهواء، وفحص ضغط الإطارات.



من جهة أخرى، تشهد الأسواق العالمية طفرة في تطوير محركات اقتصادية وتقنيات هجينة وكهربائية، تهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتأتي سيارات "الهجين" على سبيل المثال كخيار مثالي يجمع بين محرك البنزين والمحرك الكهربائي، لتقليل الانبعاثات واستهلاك الوقود.

حيث يساهم ترشيد استهلاك الوقود في السيارة هو أمر مهم لتوفير المال، والحفاظ على البيئة، وإطالة عمر السيارة. إليك مجموعة من النصائح العملية التي تساعد على تقليل استهلاك الوقود:

أولًا: صيانة السيارة بانتظام

تغيير زيت المحرك بانتظام.

تنظيف أو تغيير فلتر الهواء.

التأكد من ضبط ضغط الإطارات على المستوى الموصى به.

صيانة شمعات الإشعال (البواجي) لتحسين كفاءة الاحتراق.

استخدام الوقود المناسب لنوع المحرك (حسب توصية الشركة المصنعة).

تجنب التسارع المفاجئ والفرملة القوية.

قيادة السيارة بسرعة ثابتة واستخدام مثبت السرعة عند القيادة على الطرق السريعة.

عدم تشغيل المحرك لفترات طويلة دون حاجة (مثل التوقف الطويل مع تشغيل السيارة).

عدم التحميل الزائد للسيارة، لأن الوزن الزائد يزيد من استهلاك الوقود، إغلاق النوافذ على السرعات العالية لتقليل مقاومة الهواء.

استخدام أنظمة الملاحة لتجنب الازدحام والطرقات الطويلة، الاعتماد على السيارات الهجينة أو الكهربائية إن كانت متاحة.

استخدام تكييف الهواء باعتدال لأنه يزيد من استهلاك الوقود.



القيادة بسرعة 120 كم/س تستهلك وقودًا أكثر بحوالي 20-30٪ مقارنة بالقيادة بسرعة 90 كم/س.

الإطارات غير الممتلئة جيدًا يمكن أن تزيد -الاستهلاك بنسبة تصل إلى 3٪.

حمل أمتعة زائدة على سقف السيارة يمكن أن يزيد الاستهلاك بنسبة 10-15٪.

