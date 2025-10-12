رقم ضخم، السلطات الأمريكية تعلن عدد قتلى انفجار مصنع المتفجرات بولاية تينيسي

أكدت السلطات الأمريكية مقتل 16 شخصا على الأقل في الانفجار الهائل الذي وقع فجر الجمعة داخل مصنع للمتفجرات في ولاية تينيسي بعد أن أعلنت في وقت سابق عن فقدانهم جراء الحادث.



وأدى الانفجار إلى تسوية المبنى بالأرض وإحداث موجة انفجارية شعر بها السكان على بعد أميال.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع في منشأة "أكيوريت إنيرجيتك سيستمز" الواقعة في منطقة ريفية بمقاطعة همفريز، وهي شركة متخصصة في تصنيع وإجراء أبحاث على المواد المتفجرة لصالح الجيش الأمريكي.

وأظهرت صور جوية بثتها قناة"WTVF-TV" حجم الدمار الهائل الذي خلّفه الانفجار، إذ بدا الموقع كمنطقة محروقة بالكامل، تتناثر فيها قطع المعدن الملتوية والمركبات المتفحمة، فيما غطّى الدخان الكثيف أفق المنطقة.

وقال قائد شرطة مقاطعة همفريز، كريس ديفيس، إن ما حدث هو "أحد أسوأ الحوادث التي شهدتها الولاية"، مضيفًا أن الانفجار "كان عنيفًا للغاية لدرجة أنه لم يُعثر على ناجين".

وأوضح أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد سبب الانفجار، فيما تواصل فرق الإنقاذ والمحققون تمشيط الموقع "قدمًا بقدم" بحثًا عن أدلة.

وأشار سكان بلدة لوبيلفيل، التي تبعد أكثر من 20 دقيقة عن المصنع، إلى أنهم شعروا باهتزاز منازلهم وسمعوا دوي الانفجار في الساعات الأولى من الصباح، بينما وثقت كاميرات المنازل السكنية اللحظة المدوية التي أضاءت سماء المنطقة.

وتعد الحادثة واحدة من أخطر الانفجارات الصناعية في تاريخ تينيسي، في وقت تستمر فيه السلطات الفيدرالية والولاية في تقييم الأضرار ومحاولة تحديد الأسباب المحتملة للحادث المأساوي.

