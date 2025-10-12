الأحد 12 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رقم ضخم، السلطات الأمريكية تعلن عدد قتلى انفجار مصنع المتفجرات بولاية تينيسي

انفجار مصنع المتفجرات
انفجار مصنع المتفجرات بولاية تينيسي، فيتو

أكدت السلطات الأمريكية مقتل 16 شخصا على الأقل في الانفجار الهائل الذي وقع فجر الجمعة داخل مصنع للمتفجرات في ولاية تينيسي بعد أن أعلنت في وقت سابق عن فقدانهم جراء الحادث.


وأدى الانفجار إلى تسوية المبنى بالأرض وإحداث موجة انفجارية شعر بها السكان على بعد أميال.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع في منشأة "أكيوريت إنيرجيتك سيستمز" الواقعة في منطقة ريفية بمقاطعة همفريز، وهي شركة متخصصة في تصنيع وإجراء أبحاث على المواد المتفجرة لصالح الجيش الأمريكي.

وأظهرت صور جوية بثتها قناة"WTVF-TV" حجم الدمار الهائل الذي خلّفه الانفجار، إذ بدا الموقع كمنطقة محروقة بالكامل، تتناثر فيها قطع المعدن الملتوية والمركبات المتفحمة، فيما غطّى الدخان الكثيف أفق المنطقة.

وقال قائد شرطة مقاطعة همفريز، كريس ديفيس، إن ما حدث هو "أحد أسوأ الحوادث التي شهدتها الولاية"، مضيفًا أن الانفجار "كان عنيفًا للغاية لدرجة أنه لم يُعثر على ناجين". 

وأوضح أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد سبب الانفجار، فيما تواصل فرق الإنقاذ والمحققون تمشيط الموقع "قدمًا بقدم" بحثًا عن أدلة.

وأشار سكان بلدة لوبيلفيل، التي تبعد أكثر من 20 دقيقة عن المصنع، إلى أنهم شعروا باهتزاز منازلهم وسمعوا دوي الانفجار في الساعات الأولى من الصباح، بينما وثقت كاميرات المنازل السكنية اللحظة المدوية التي أضاءت سماء المنطقة.

وتعد الحادثة واحدة من أخطر الانفجارات الصناعية في تاريخ تينيسي، في وقت تستمر فيه السلطات الفيدرالية والولاية في تقييم الأضرار ومحاولة تحديد الأسباب المحتملة للحادث المأساوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلطات الامريكية الانفجار الهائل مصنع للمتفجرات ولاية تينيسي مقاطعة همفريز كريس ديفيس السلطات الفيدرالية

الأكثر قراءة

تفاصيل مصرع وإصابة 5 دبلوماسيين قطريين في حادث سير مروع بشرم الشيخ

تعرض الوفد القطري لحادث سير مروع قرب شرم الشيخ وأنباء عن وفيات

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد غينيا بيساو

بينهما نجل سيد عبد الحفيظ، أسامة نبيه يكشف سر استبعاد لاعبي الأهلي بمونديال الشباب

انخفض بشكل مفاجئ، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مصرع 3 دبلوماسيين قطريين وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بمدينة شرم الشيخ

ترتيب المجموعة الثانية بملحق تصفيات كأس العالم وهذا ما يحتاجه العراق والسعودية للتأهل

رقم ضخم، السلطات الأمريكية تعلن عدد قتلى انفجار مصنع المتفجرات بولاية تينيسي

خدمات

المزيد

انخفض بشكل مفاجئ، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أشياء تجنب وضعها في حقيبة السفر على متن الطائرة

بعد استقرار أمس، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم اليوم الأحد بالأسواق

انخفاض طن السلفات 1450 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 12 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 12 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads