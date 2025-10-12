جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 6 أشخاص وإصابة آخر في تصادم مروع بطريق "قفط – القصير"

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأُصيب آخر، اليوم، في حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق "قفط – القصير" بمحافظة قنا.

كانت غرفة العمليات بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، فانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي بطريق قفط ـ القصير، خلال عودتهم من كشف طبي بمحافظة الأقصر، والذي أسفر عن مصرع 6 أشخاص.

وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج جثث الضحايا الذين احتُجزوا داخل السيارة الملاكي نتيجة قوة التصادم.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما نُقل المصاب لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن مصرع "إبراهيم حجاج علي أمبارك،31 عاما، وشقيقيه “منى”، 35 عاما، وعلي حجاج علي أمبارك، 37 عاما، أيمن علي أمبارك خليل، 49 عاما، ممدوح محمد أحمد مبروك، 46 عاما، فاطمة كامل حسين، 53 عاما، جميعهم مقيمين بالقصير بمحافظة البحر الأحمر، وجرى نقلهم إلى مستشفى قفط التخصصي تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحررت عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

