مصادر لـ "فيتو": ضحايا قطر في شرم الشيخ من العاملين بالسفارة وحراس أمن ومسئولي بروتوكولات

كشفت مصادر، تفاصيل جديدة عن حادث مصرع 3 من العاملين بالسفارة القطرية في مصر وإصابة اثنين آخرين في شرم الشيخ.



وقالت المصادر لـ"فيتو"، إن ضحايا قطر في شرم الشيخ من العاملين بالسفارة القطرية في مصر؛ حراس أمن ومسئولي بروتوكولات.

وأشار إلى أن الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة مما أسفر عن 3 وفيات و3 مصابين بينهم السائق المصري.

وأضاف أن الضحايا ليسوا ضمن فريق التفاوض المرافق لرئيس الوزراء القطري، وتوجهوا من القاهرة إلى شرم الشيخ للمشاركة في الاستقبال الرسمي للأمير تميم.

