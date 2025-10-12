الأحد 12 أكتوبر 2025
عدنان درجال: مواجهة العراق والسعودية حاسمة للتأهل للمونديال

منتخب العراق، فيتو
منتخب العراق، فيتو

علق رئيس الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال، على الانطلاقةَ المميزة لمنتخب بلاده في الملحقِ الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وتحقيقه الفوز على منتخب إندونيسيا.


وقال رئيس الاتحاد العراقي في تصريحات رسمية لصفحة الاتحاد على فيس بوك بعد المباراة: أباركُ الفوزَ الذي حققه منتخب العراق على إندونيسيا بهدفٍ واحدٍ من دون ردٍّ، وتقديمه أداءً مشرفًا أمام جمهوره الكبير الذي حضرَ إلى مدينةِ جدة.


وأضاف: أحيي لاعبينا الأبطال، ومدربهم والجهاز الفنيّ، لتحقيقهم النقاط الثلاث قبل مواجهةِ السعودية في المباراةِ الحاسمة الثلاثاء.


واختتم: أشكر الجمهور العراقي الداعم والمساند للمنتخب وأتمنى تقديمَ أداء أفضل، وتسجيل الفوزِ وصولًا إلى تحقيقِ حلم العراقيين، والتأهل إلى كأسِ العالم للمرةِ الثانية في تاريخِ الكرة العراقيّة.

