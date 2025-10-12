عدنان درجال: مواجهة العراق والسعودية حاسمة للتأهل للمونديال

علق رئيس الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال، على الانطلاقةَ المميزة لمنتخب بلاده في الملحقِ الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وتحقيقه الفوز على منتخب إندونيسيا.



وقال رئيس الاتحاد العراقي في تصريحات رسمية لصفحة الاتحاد على فيس بوك بعد المباراة: أباركُ الفوزَ الذي حققه منتخب العراق على إندونيسيا بهدفٍ واحدٍ من دون ردٍّ، وتقديمه أداءً مشرفًا أمام جمهوره الكبير الذي حضرَ إلى مدينةِ جدة.



وأضاف: أحيي لاعبينا الأبطال، ومدربهم والجهاز الفنيّ، لتحقيقهم النقاط الثلاث قبل مواجهةِ السعودية في المباراةِ الحاسمة الثلاثاء.



واختتم: أشكر الجمهور العراقي الداعم والمساند للمنتخب وأتمنى تقديمَ أداء أفضل، وتسجيل الفوزِ وصولًا إلى تحقيقِ حلم العراقيين، والتأهل إلى كأسِ العالم للمرةِ الثانية في تاريخِ الكرة العراقيّة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.