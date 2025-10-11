إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

أصيب 3 أشخاص من الفيوم بإصابات متفرقة بالجسم تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب دراجة نارية، كانوا يستقلونها على طريق بحيرة قارون السياحي بنطاق مركز شرطة أبشواي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي لتلقي العلاج.

انقلاب دراجة نارية علي الطريق السياحي

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطه أبشواي، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بالحادث، وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أبشواي الي موقع البلاغ، ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة التي تتولي التحقيق.

