السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل 5 جنود باكستانيين في اشتباك مع طالبان ووزارة الدفاع تصدر بيانًا

افغانستان،فيتو
افغانستان،فيتو

ذكرت قناة «طلوع‌ نيوز» نقلًا عن مصادر لم تسمها أن خمسة جنود باكستانيين قُتلوا، وأُصيب اثنان آخران داخل الأراضي الباكستانية، خلال اشتباك حدودي بين قوات طالبان والجيش الباكستاني.

وتعليقًا علي الحادث أصدرت وزارة الدفاع الأفغانية بيانًا بشأن الاشتباكات الأخيرة على الحدود الباكستانية.

وتشمل العملية توجيه ضرباتٍ للمراكز التي كانت تُستخدم لإطلاق الطائرات المسيرة إلى داخل الأراضي الأفغانية وانتهاك المجال الجوي للبلاد.

وقام الجيش الوطني الإسلامي لأفغانستان بقصف مواقع عسكرية على الجانب الآخر من الحدود، كانت تُستخدم بشكلٍ متكرر لمهاجمة المدنيين والإضرار بوحدة الأراضي الأفغانية.

وتزامنًا مع الهجوم على مواقع الجيش الباكستاني، تم استهداف بعض المراكز المرتبطة بتنظيم داعش داخل الأراضي الباكستانية.

وأوضحت أن  العملية ستستمر حتى التوقف الكامل لانتهاكات الحدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أفغانستان باكستان طالبان قوات طالبان

مواد متعلقة

صندوق النقد: نحتاج لمزيد من المحادثات قبل صرف شريحة جديدة من قرض باكستان

سفير باكستان يزور مكتبة الإسكندرية

غرفة الإسكندرية تستقبل سفير باكستان لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم 2026، بلغاريا تتعادل 1-1 أمام تركيا في الشوط الأول

منتخب تركيا يكتسح بلغاريا 6-1 في عقر دارها ويعزز حظوظه لبلوغ المونديال

إسبانيا يهزم جورجيا 2-0 ويتصدر مجموعته في تصفيات المونديال

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة السيسي وترامب الإثنين

القبض على صانع محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة للحياء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بتقديم هدية ثمينة

الإفتاء توضح حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة بالصلاة السرية

ماذا قال رسول الله عندما فسر أبو بكر رؤيا شخص أمامه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads