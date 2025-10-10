وفد ألمانى رفيع المستوى يزور المتحف المصري الكبير

زار وفد من الوزارة الاتحادية للبحث والتكنولوجيا والفضاء الألمانية، ورؤساء جامعات أولم وشتوتجارت وتوبنجن ومانهاين وHTW برلين وهايبلرون والهيئة الألمانية للتبادل العلمى والهيئة الاستشارية لكلية الحقوق، المتحف المصرى الكبير الذى ينتظر العالم أجمع افتتاحه قريبا.

جاء ذلك على خلفية احتفال الجامعتين الألمانية بالقاهرة والألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة بتخرج دفعتي 2025، وبدعوة من الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس الأمناء المشارك بالجامعة الألمانية الدولية.

واستقبل أعضاء الوفد الألماني الزائر مسؤولي المتحف الذين رافقوهم في جولة داخل أروقته لتفقد مقتنياته وبدأت باستعراض لمحة تاريخية عن قصة إنشاء أحد أهم وأعظم إنجازات مصر الحديثة.

وأكد مسئولي المتحف للوفد الألماني أنه أُنشئ ليكون صرحًا حضاريًا وثقافيًا وترفيهيًا عالميًا متكاملًا، وليكون الوِجهة الأولى لكل من يهتم بالتراث المصري القديم، كأكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلًا عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

وأوضح المرافقون للوفد الألماني، الأسلوب العصري الذي بمقتضاه عُرضت المجموعات الأثرية باستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي بالتوثيق الرقمي وتسجيل القطع الأثرية، كذلك حفظها، تأمينها، دراستها، صيانتها، وترميمها، ونظرًا لوقوع المتحف أمام أهرامات الجيزة تم تصميم الواجهة على شكل مثلثات تنقسم إلى مثلثات أصغر في إطار رمزي للأهرام، وذلك طبقا لنظرية رياضية أطلقها العالم البولندي جورج بول تهدف إلى ترجمة الأفكار والمفاهيم إلى معادلات للتمكن من تطبيق قوانين الرياضيات.

افتتاح نموذج مصغر للمتحف المصري الكبير في برلين

وفى السياق ذاته، افتتح الدكتور أشرف منصور في شهر يوليو الماضي 2025 بحرم الجامعة الألمانية ببرلين نموذجًا مصغرًا للمتحف المصري الكبير، في خطوة تهدف إلى إبراز ثراء الحضارة المصرية في قلب أوروبا وتعزيز الحضور الثقافي لمصر على الساحة العالمية، وشهدت فعاليات أعمال الافتتاح مشاركة 150 شخصية بارزة من السياسيين والدبلوماسيين والأكاديميين، إلى جانب 600 طالب من الجامعات المصرية، وممثلي السفارة المصرية، ووفد إعلامي مصري رفيع المستوى، مما يؤكد على أهمية هذا المعرض في تعزيز الروابط الثقافية والدبلوماسية بين مصر وألمانيا.

