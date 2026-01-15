الخميس 15 يناير 2026
اغتيال القيادي القسامي محمد الحولي في قصف للاحتلال على دير البلح (فيديو)

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أنه تم اغتيال القيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الحولي في القصف الإسرائيلي على دير البلح.

غارات إسرائيلية على دير البلح

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن 5 أشخاص استشهدوا جراء غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا مدينة دير البلح وسط غزة.

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن إسرائيل ارتكبت 1244 خرقا خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن سقوط 449 شهيدا واصابة 1246 شخصا.

إسرائيل تتنصل من اتفاق غزة 

وأكد المكتب أن إسرائيل تتنصل من التزاماتها الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، مشيرا إلى أنها لم تسمح بدخول الحد الأدنى من المساعدات المتفق عليها إلى قطاع غزة، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وطالب المكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء الدوليين بالعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها كاملة، وتأمين تدفق المساعدات الانسانية بشكل فوري لمعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وأمس الأربعاء، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة والمكونة من 20 نقطة.

وذكر ويتكوف أن المرحلة الأولى قدّمت مساعدات إنسانية تاريخية، وحافظت على وقف إطلاق النار، وأعادت جميع الرهائن الأحياء ورفات 27 من أصل 28 رهينة متوفى.

