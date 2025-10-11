السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

تفاصيل وأماكن طرح شقق ظلال بالمدن الجديدة

شقق
شقق

 

كشفت  وزارة الاسكان  والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح المرحلة الثانية من 400 ألف شقة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بالمدن الجديدة.

ويضم الطرح شقق مشروع ظلال وديارنا بالمدن الجديدة والشقق كاملة التشطيب بمساحات متنوعة، والتقديم على الشقق من خلال موقع منصة مصر العقارية الرسمية.

ونستعرض خريطة بأماكن  شقق ظلال فى الطرح الجديد كالتالي:

 

-مدينة الشيخ زايد:
عدد الوحدات: 260 وحدة.
 

-مدينة القاهرة الجديدة:
عدد الوحدات: 1144 وحدة.

-مدينة العلمين الجديدة:
عدد الوحدات: 2548 وحدة.

 

-مدينة ٦ أكتوبر:
-عدد الوحدات: 1196 وحدة.
 

-مدينة حدائق العاصمة:
عدد الوحدات: 1300 وحدة.
 

-مدينة الشروق:
عدد الوحدات: 1248 وحدة.
 

-مدينة العبور:
عدد الوحدات: 286 وحدة.
 

-مدينة العاشر من رمضان:
عدد الوحدات: 1430 وحدة.
 

ويتكون مشروع شقق ظلال من نموذجي عمارات ( Aو (B، وعمارات النموذج (A) تتكون من: (دور أرضي + “5” أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على (عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر) والوحدات تشطيب كامل، والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة “عدد 24 وحدة” بالعمارة من (145)م2 إلى (160)م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة (160)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (120)م2 لكل وحدة، وعمارات النموذج (B) تتكون من: (دور أرضي + “5” أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة بواقع ” 13 وحدة بالعمارة تحتوي على عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر، و13 وحدة تحتوي على 2 غرف نوم منها غرفة ماستر” والوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة “بواقع 24 وحدة” بالعمارة من (115)م2 إلى (158)م2 للوحدة بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة “(130)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (105)م2، (160)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (120)م2”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق العاشر من رمضان العلمين الجديدة المجتمعات العمرانية

الأكثر قراءة

هل يشفع الابن لوالديه إذا مات في سن الخامسة عشرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أشرف صبحي يزور حسين لبيب ومرتضى منصور

إضافة عبوة زيت خليط تمويني جديدة ضمن المنظومة التموينية بسعر 27 جنيها

من قصص القرآن الكريم، كيف تصرفت الملكة بعد تلقيها كتاب سليمان ولماذا لم تستجب لنصائح مستشاريها؟

محافظة الجيزة: إصلاح كسر خط المياه بشارع الهرم وبدء عودة الخدمة للمناطق المتأثرة

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي

ماذا قال رسول الله عندما فسر أبو بكر رؤيا شخص أمامه؟

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال رسول الله عندما فسر أبو بكر رؤيا شخص أمامه؟

هل يشفع الابن لوالديه إذا مات في سن الخامسة عشرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم متابعة الأبراج وحظك اليوم

المزيد
الجريدة الرسمية