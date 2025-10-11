شريف فتحي: تطوير البنية التحتية السياحية وزيادة الطاقة الفندقية ضرورة لمواكبة الطلب العالمي

شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بدعوة من اتحاد شركات السياحة الألمانية (DRV)، في الاجتماع السنوي الرئيسي للاتحاد، والذي يتزامن مع مرور 75 عامًا على تأسيسه، وذلك بالعاصمة الألمانية برلين، حيث يعد شريف فتحي الوزير الوحيد الذي تم دعوته من خارج ألمانيا لحضور هذا الاجتماع.



الاجتماع السنوي الرئيسي لاتحاد شركات السياحة الألمانية



حضر الاجتماع نخبة من الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة الألمانية وممثلي شركات السياحة والسفر الألمانية والدولية، وعدد من وسائل الإعلام المتخصصة، كما شارك في الحضور أنجا كارلتشيك رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألماني "البوندستاج"، ويوهان ساتوف سكرتير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة والآثار التطور الذي تشهده علاقات التعاون السياحي بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى تطوير المنتجات السياحية التي يمكن أن تتناسب مع السائحين الألمان، وأن يتم إدراج أنماط سياحية جديدة في رحلات المسافرين والسائحين الألمان مثل السياحة الثقافية والروحانية وزيارة منطقة الساحل الشمالي.

كما استعرض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف الأسواق السياحية لاسيما ألمانيا وذلك منذ بداية العام الجاري مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مستقبل السياحة على مستوى العالم والأنماط السياحية المتنوعة بمختلف دول العالم

كما تحدث عن مستقبل السياحة على مستوى العالم والأنماط السياحية المتنوعة بمختلف دول العالم، والتطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مجال تسهيل الحركة وتنقل السائحين بين الدول المختلفة؛ حيث تم تبادل الآراء والرؤى والمقترحات لتطوير صناعة السياحة.

تطوير البنية التحتية السياحية في مصر

كما رد وزير السياحة والآثار على جميع التساؤلات المطروحة بالنسبة لـصناعة السياحة في مصر والسياسات الترويجية للمقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وفرص نمو الحركة الوافدة منها ونموها.

وتطرق شريف فتحي أيضًا للحديث عن الجهود الجارية لتطوير البنية التحتية السياحية في مصر، وزيادة الطاقة الفندقية وعدد مقاعد الطيران الدولية القادمة لمصر لمواكبة النمو المتسارع في الطلب العالمي.

كما أشار إلى التوسع في الخدمات الرقمية في المواقع الأثرية والسياحية، بما يساهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين.

وفي ختام الاجتماع، قام وزير السياحة والآثار بتكريم الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات السياحة الألمانية (DRV)؛ حيث قدم له هدية تذكارية؛ وذلك بمناسبة انتهاء فترة رئاستة للاتحاد، والتي استمرّت لمدة 11 عامًا بذل خلالها جهد كبير لتطوير الحركة السياحية والتعاون مع مصر في مجالات السياحة المختلفة.

