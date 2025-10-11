مصرع سائق بطعنة نافذة على يد طالب بالقليوبية

شهدت منطقة ترعة الشبوري بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، بعدما أقدم طالب على إنهاء حياة سائق توك توك بطعنة نافذة في الصدر أودت بحياته، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب سرقة دراجة نارية، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بطعنة نافذة..طالب يقدم على إنهاء حياة سائق توك بالقليوبية

البداية كانت بتلقي اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغًا من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "محمد. م. ر" 32 سنة، سائق توك توك، مقيم بعزبة جعفر بدائرة القسم، جثة هامدة مصابًا بجرح نافذ بالصدر.



وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو م. إ. ع.، 23 سنة، طالب ومقيم بشارع إبراهيم الصياد بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، موضحًا أن المجني عليه قام بسرقة دراجته النارية، وعندما علم المتهم بمكان وجوده توجه إليه لاستعادة المركبة المسروقة.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه عند وصوله لموقع المجني عليه وجده يحمل سلاحًا أبيض، فحدثت مشادة كلامية بينهما، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، استغاث خلالها المتهم بالمواطنين صارخًا "حرامي"، فقام الأهالي بالتجمهر، وخلال الاشتباك أصيب المجني عليه بطعنة في الصدر أنهت حياته.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء الطب الشرعي، وتولت التحقيق في الواقعة.

وتم تحرير محضر رقم 9443 لسنة 2025 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، وتباشر النيابة التحقيقات.

