الوطنية للإعلام تعلن ترشح نبيل فهمي لمنصب أمينا عاما للجامعة العربية

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام رسميًا، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، هو المرشح الرسمي لمصر لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية.

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع مشاركة فهمي كضيف في صالون ماسبيرو الثقافي المقام اليوم السبت في استديو أحمد زويل.

وجاء إعلان الهيئة بالتزامن مع تكريم عدد من رموز الإعلام العربي، حيث يشهد الصالون تكريم الإعلاميين المخضرمين حسن حامد، الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأمينة صبري، وهالة الحديدي، الذين يعتبرون من رواد الإعلام في الوطن العربي.

وحرص الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على استقبال الإعلامي الكبير حسن حامد قبل بدء الفعالية.



وكان صالون ماسبيرو قد استضاف خلال الفترة الماضية عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، والمفكر الاقتصادي الدكتور محمود محمود محيي الدين، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

