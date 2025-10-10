الكشف الطبي لذوي الهمم في انتخابات النواب، إجراءات دقيقة وتسهيلات جديدة من الهيئة الوطنية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم (42) لسنة 2025 بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب.

ونص القرار في مادته الأولى على أن تُجرى الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب اعتبارًا من تاريخ دعوة الناخبين يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025.

ووفقا للمادة الثانية، تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يُقدَّم طلب توقيع الكشف الطبي وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير الصحة والسكان رقم (295) لسنة 2025 المرفق.

وتعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرًا طبيًا مفصلًا بنتيجة الكشف الطبي على طالب الترشح من ذوي الإعاقة، يتضمن، نوع الإعاقة وماهيتها ومدى تأثيرها على قدرته في مباشرة حقوقه المدنية والسياسية

ويجب أن يتضمن التقرير بيانات المترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام اليد اليمنى، ووضع صورة شخصية حديثة، ويُعتمد التقرير بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ثم يُسلَّم إلى طالب الترشح شخصيًا بعد توقيعه بالاستلام.

ويجوز قبول المستند الدال على إجراء الفحوص والتحاليل الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، على أن يُستكمل الملف بتقديم التقارير الطبية بالنتائج النهائية قبل انتهاء فترة تلقّي طلبات الترشح المحددة بالجدول الزمني للانتخابات.

كما أرفقت الهيئة بيانًا بأسماء المستشفيات المحددة بمعرفة وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لضمان سهولة حصول طالبي الترشح على التقارير الطبية المعتمدة وفق الضوابط الرسمية.

الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل المحاكم الابتدائية المختصة لليوم الثالث على التوالي، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب تلقّي الطلبات منتصف الشهر الجاري في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

