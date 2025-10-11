توقيع اتفاق غزة في مصر أمر طبيعي، أبرز تصريحات نبيل فهمي بصالون ماسبيرو

حل نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق ضيفًا بصالون ماسبيرو الثقافي ليتحدث عن أوضاع منطقة الشرق الأوسط الذي وصفها بأنها منطقة قلقة مضطربة، ولكن هناك بوادر تحسن.

وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي

وقال فهمي في لقائه بصالون ماسبيرو الثقافي: هناك حرب هوية في المنطقة، الآخرون يريدون تغيير هوية الشرق الأوسط من شرق أوسط أساسه عربي إلى شرق أوسط به بعض العرب. وهذا حاصل مع الثورة الإيرانية ذات البعد الديني والهادفة لتصدير أفكارها للمنطقة، وهناك المشروع التركي الجديد ذو البعد الديني والذي يريد فرض رؤاه علي المنطقة، وهناك إسرائيل التي تريد تغيير هوية المنطقة سياسيا واقتصاديا والزعم بأنها بوابة العالم للشرق الأوسط.

وتابع نبيل فهمي: إن القوة الناعمة المصرية هي أساس مهم للغاية في قوة مصر الشاملة، وعلى ذلك يجب تعزيز الريادة الفكرية، ومواكبة العلوم والتكنولوجيا، وأن نكون جزءًا من حركة الفكر والعلم في العالم.

وأضاف فهمي في حديثه بصالون ماسبيرو الثقافي: “ليست مهمتنا تحريك الفكر أو المشاركة في حركة العولمة في أمريكا اللاتينية بل مهمتي هي في منطقتي، يجب أن تكون أعيننا على تطوير أنفسنا”.

وأردف فهمي: “إن جهد مصر جوهري في الوصول لما وصلنا إليه، وجهود الشركاء ولا سيما الولايات المتحدة، توافقت علي أن يكون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في مصر، واختيار مصر لتشهد لهذا الحدث الكبير هو أمر طبيعي”.

