بالإجماع، انتخاب مصر رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

انتخب مجلس إدارة منظمة العمل العربية – إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لـجامعة الدول العربية – جمهورية مصر العربية، ممثلة في محمد جبران، وزير العمل، رئيسًا للمجلس للدورة رقم 103، والممتدة حتى أكتوبر 2026، وذلك للعام الثاني على التوالي ولأول مرة بالإجماع.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد اليوم السبت في القاهرة، بدعوة من فايز المطيري، المدير العام للمنظمة، وبمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة في الدول العربية (الحكومات، أصحاب الأعمال، العمال).

اختيار ممثلين من سلطنة عمان والسعودية

وخلال الجلسة، تم أيضًا انتخاب: الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عمان، ممثلًا عن فريق أصحاب الأعمال، المهندس ناصر الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة العربية السعودية، ممثلًا عن فريق العمال.

جبران: ملتزمون بعمل عربي مشترك لمواجهة التحديات

ووجّه الوزير محمد جبران الشكر إلى جميع ممثلي أطراف العمل العرب على ثقتهم، مؤكدًا أن هذا التكليف يُعد دافعًا لمزيد من الجهد والتعاون من أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وقال جبران: “أدعو إلى وحدة الصف العربي وتكامل الجهود في جميع المحافل الدولية، بما يعزز من مكانة العامل العربي وحقوقه ويحقق التنمية المستدامة في مجتمعاتنا”.

جدول أعمال الاجتماع

يناقش المجلس خلال انعقاده اليوم عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها:

انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة.

تقرير عن أوضاع العمال والشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة.

المسائل التنظيمية والمالية والإدارية للمنظمة.

عرض نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال الفترة الماضية.

ويُعد انتخاب مصر لهذا المنصب للمرة الثانية على التوالي، تتويجًا لدورها الفعّال في دعم قضايا العمل العربي، وترسيخًا لمكانتها القيادية في المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بالعمل والعمال.

