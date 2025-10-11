1500 شاب وأسقفان في المؤتمر الأول لإيبارشية برج العرب

نظمت إيبارشية برج العرب والعامرية مؤتمرها الأول لشباب وشابات الإيبارشية، تحت عنوان بيترا، على مدار يومين، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمنطقة عبد القادر بحري، بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف الإيبارشية، وبمشاركة أكثر من ١٥٠٠ شاب وشابة على مستوى كنائس الإيبارشية.

تضمن اليوم الأول من المؤتمر محاضرة ألقاها نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، بعنوان "استحالة تحريف الكتاب المقدس"، كما تخلل اليوم فقرات ترانيم، ولقاء مفتوح مع نيافته، أما اليوم الثاني فاشتمل على فقرة ترانيم روحية قدمها كورال مار إفرام السرياني، كما ألقى الخادم مينا ناجي محاضرة عن "الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه والاستفادة منه بطريقة نافعة ومثمرة في الحياة اليومية والخدمة".

فيما تضمن اليوم الثالث محاضرة قدما الأب القمص إرميا يوسف كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقنا، بعنوان "كيفية إنشاء علاقة قوية مع الله لنكون ثابتين كصخور فيه".

اختتم المؤتمر بالتسبحة والصلاة، وتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.

رسامة دياكون جديد للكنيسة الأرثوذكسية بشمالي ألمانيا

صلى صاحبا النيافة الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، والأنبا ديسقورس أسقف إيبارشية جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكرفلباخ، القداس الإلهى في دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر.

وعقب صلاة الصلح أتم نيافتهما صلوات سيامة الباحث في دكتوراه اللاهوت أمجد رشدي شماسًا في رتبة دياكون(شماس كامل)، باسم دياكون ثيؤدور، للخدمة في كنيستنا في مدينة مونستر التابعة لإيبارشية شمالي ألمانيا،

شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من أبناء الكنيسة.



الأنبا فام يلتقي خدام إيبارشية شرق المنيا ويحتفل بتخريج ٥٠

التقى الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا للأقباط الأرثوذكس، بأكثر من ٦٨٥ خادمًا وخادمة في اللقاء الدوري للخدام، والذي أُقيم بكنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بالمنيا الجديدة.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي الذي صلّاه الأنبا فام بمشاركة ٣١ من آباء كهنة الإيبارشية، وتخلله رسامة وترقية ١٢ من الخدام الدارسين بالمعاهد الدينية المختلفة في رتب الأبصلتس والأغنسطس والإيبوذياكون.

كما كرّم الأنبا فام ٥٠ خادمًا وخادمة من خريجي المعاهد الدينية بالإيبارشية، من بينهم ٤٣ من مركز الأنبا أنطونيوس للدراسات الكنسية، و٧ من معهد الرعاية والتربية بشرق المنيا.

وتحدث الأنبا فام عن التزامات الخادم وأمانته في خدمته، مؤكدًا أن المحبة هي أساس الخدمة وعلامة تلمذة الخادم للمسيح.

واختُتم اللقاء بجلسة أسئلة أجاب خلالها الأنبا فام على استفسارات الخدام، في أجواء اتسمت بالعمق الروحي والمشاركة المثمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.