رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

كانت صدمتى شديدة وأنا أتابع وقائع التزوير الفاضح فى درجات قبول الطلاب بجامعة بنى سويف الأهلية، والتى تم اكتشاف أولى الحالات فيها بالصدفة، وفجرها الزميل عمر الشيخ بصحيفة المصرى اليوم، وبعدها تم اكتشاف قبول حالات أكثر بثلاث كليات وبحد أدنى من الدرجات غير موجود فى هذه الجامعة



وكانت صدمتى أشد عندما تابعت المداخلة التى أجراها فى هذا الشأن الزميل شريف عامر فى برنامجه "حدث فى مصر" على قناة أى بى سى مع د طارق على القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، بعد أن تم اكتشاف أن عدد الحالات التى تم اكتشاف قبولها بالتزوير بهذه الجامعة حتى الآن وصل إلى 8 حالات بكليات الطب، وطب الأسنان، والآداب، من بينها 4 حالات تم قبولها بكليات الجامعة بدرجات لا علاقة لها بالحد الأدنى لأى جامعة فى مصر، وهذه الحالات تم على الفور فصلها تماما من الجامعة، فور اكتشافها مؤخرا، أما الحالات الأربعة الأخرى فقد كشفت عما يشبه وجود "عصابة " منظمة داخل الجامعة قامت بقبول طلاب بهذه الكليات بمجموع أقل من الحد الأدنى المسموح القبول به فى كل كلية، من كليات جامعة بنى سويف الأهلية، لأنها حدثت فى ثلاث كليات وليس كلية واحدة ـ

والأخطر من ذلك أن هؤلاء الطلاب غير مسجلين فى " سيستم " مجلس الجامعات الأهلية مثل بقية طلاب الجامعات الأهلية، على أنهم مقبولون بالفعل بكليات هذه الجامعة، وبالتالى لا يعرف عنهم مجلس الجامعات الأهلية شيئا، مع أنهم قد وصلوا فى الدراسة للسنة الثالثة، وكانوا قد سددوا مصروفاتهم بالجامعة الأهلية فى السنة الأولى، وتم استخراجات الكارنيهات الخاصة بهم، وحضروا كل المحاضرات، وتم امتحانهم، ونجحوا، وقاموا بدفع مصروفات السنة الثانية، وتم استخراج الكارنيهات الخاصة بهم مرة أخرى، وحضروا محاضرات السنة الثانية، أيضا، وامتحنوا، ونجحوا، وانتقلوا هذا العام إلى السنة الثالثة ـ كل هذا ومجلس الجامعات الأهلية لا يعلم عنهم شيئا، لأنهم غير مسجلين فى الأساس على سيستم المجلس مثل بقية الطلاب العاديين، وبالتالى لو كان قد قدر لهم الوصول للسنة النهائية بهذا الشكل ما كان مجلس الجامعات الأهلية سيصدق على شهادات تخرجهم، لأنه لا يعرف عنهم شيئا، ولم يوافق على قبولهم نظرا لأن المجموع الحاصلين عليه فى الثانوية العامة أو مايعادلها لا يؤهلهم للقبول بأى من كليات جامعة بنى سويف الأهلية، التى التحقوا بها عن طريق التزوير من خلال هذه العصابة ـ وأقول عصابة لأن ما حدث لايندرج تحت مسمى خطأ فردى ـ كما حاول د. طارق على ـ القائم بعمل رئيس الجامعة أن يبرر فى مداخلته مع الإعلامى شريف عامر ما حدث، نظرا لأن جريمة التزوير لم تكن فى كلية واحدة بل عدة كليات ـ ولم يكن الخطأ خطأ موظف شئون طلاب واحد فقط ـ بل عدة موظفين ، بالإضافة إلى كل من ساعدهم على ذلك ـ ولم يتضح بعد حتى الآن كيف تم استخراج الكارنيهات الخاصة بهم بهذه الصورة، وبأرقام مسلسلة مع أنهم غير مسجلين على سيستم مجلس الجامعات الأهلية؟ وكيف تم الحصول منهم على المصروفات الدراسية؟ وأين ذهبت هذه المصروفات؟ وكيف تم تسجيلهم فى الإمتحانات؟ وكيف تم تسجيل نتائجهم فى نهاية العام مع أنهم ليسوا ضمن المقبولين بالجامعة رسميا فى ظل الكشوف النهائية المحفوظة بمجلس الجامعات الأهلية الخاصة بكل دفعة فى كل كلية وفى كل جامعة؟



ولهذا لم أكن سعيدا عندما استمعت إلى د. طارق على هذا القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، عندما أعلن فى المداخلة التلفزيونية بعد مواجهته بجريمة التزويرهذه، أنه قرر إحالة الواقعة إلى التحقيق الفوري لتحديد المسئول عن قبول هؤلاء الطلاب بالمخالفة لقواعد التنسيق المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات الأهلية. ( يافرحتى ـ وبعد إيه ـ بعد أكثر من عامين ؟ ).



ومع ذلك اعترف رئيس الجامعة أن التحقيق سيشمل جميع الأطراف التي اشتركت في عملية القبول، وذلك بعد ثبوت أن الطلاب الأربعة تم قبولهم بكليات الآداب وطب الأسنان والطب البشري، رغم أن مجموعهم في الثانوية العامة لم يبلغ الحد الأدنى الذي حددته تلك الكليات للالتحاق بها، وهو ما أدى إلى عدم إدراج أسمائهم على نظام الجامعات الأهلية منذ التحاقهم قبل عامين.



وأضاف أن الطلاب الأربعة ينتمون إلى خريجي الثانوية الأزهرية، وأن القبول تم بناءً على معادلة للمجموع لم تكن دقيقة من جانب شئون الطلاب في ذلك الوقت (ولم يحدد شئون طلاب أى كلية من الكليات الثلاث)، وهو ما تسبب من وجهة نظره كما يقول ـ في خطأ إداري ترتب عليه دخولهم الكليات بمجموع أقل من المقرر، وأشار إلى أن اثنين من الطلاب يدرسان بكلية طب الأسنان، وطالبًا واحدًا بكلية الطب البشري، وآخر بكلية الآداب قسم المساحة.

ومع ذللك أكد أن لجنة متخصصة من الجامعة تراجع حاليًا جميع ملفات القبول للدفعات السابقة للتأكد من عدم وجود حالات أخرى مماثلة.



وأكد رئيس الجامعة أن المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، بعد عرض الواقعة عليه، قرر توفيق أوضاع الطلاب الأربعة من خلال تحويلهم إلى جامعات أهلية أخرى تتناسب مع مجموعهم الحقيقي في الثانوية الأزهرية إنقاذا للموقف، وبما يضمن استمرارهم في الدراسة دون الإخلال بالقواعد المنظمة للقبول .



وكان القائم بعمل رئيس الجامعة يقصد بذلك أى جامعة أهلية أخرى من الجامعات التى تحظى بحفض الحد الأدنى للقبول بها عن بقية الجامعات الأهلية الأخرى مثل جامعات " الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء، والجلالة والعلمين، أو الوادى الجديد والتى كان مجلس الجامعات الأهلية قد قرر من قبل تخفيض الحد الأدنى للقبول بها عن بقية الجامعات الأهلية الأخرى لتشجيع الطلاب على الالتحاق بها نظرا للبعد المكانى الخاص بها

حيث إن القبول بالجامعات الأهلية فى المطلق بكليات الطب البشرى على سبيل المثال 81% وفى طب الأسنان 79% لكن فى هذه الجامعات المستثناه هذه يصل الحد الأدنى للقبول بها ما بين 74 ـ 76% فى الطب، ومابين 73ـ 75 % بالنسبة لطب الأسنان



وهنا أتساءل ماذا لو لم يكن هناك جامعات أهلية أخرى تبعد مئات الكيلومترات عن جامعة بنى سويف الأهلية تقبل بشكل استثنائى حد أدنى أقل عن بقية الجامعات الأهلية الأخرى لتشجيع الطلاب للذهاب إلى هذه الجامعات النائية ـ ماذا كان مصير هؤلاء الطلاب الذين تم قبولهم بالمخالفة بهذه الصورة، وبدرجات أقل من الحد الأدنى المسموح به عند القبول بكل كلية ، وسددوا المصروفات، واستخرجوا الكارنيهات، وامتحنوا، ونجحوا فى السنة الأولى والسنة الثانية وانتقلوا للسنة الثالثة ؟ !! وما ذنب هؤلاء الطلاب أن يفرض عليهم أن ينتقلوا بعد عامين كاملين من جامعة بنى سويف الأهلية إلى جامعة أخرى فى المناطق النائية تبعد عنها مئات الكيلومترات، وبتكلفة أعلى خاصة فى الإقامة بسبب خطأ لا دخل لهم فيه ؟



لذلك فإننى أطالب د.ماهر مصباح ـ أمين مجلس الجامعات الأهلية بضرورة مخاطبة جميع الجامعات الأهلية الأخرى وعددها 31 جامعة، بالإضافة إلى جامعة بنى سويف الأهلية لمراجعة كل الكشوف الخاصة بالطلاب المسجلين لديها، للتأكد من مدى مطابقتها لدرجات القبول، ومطابقتها أيضا بنفس الكشوف الموجودة بمجلس الجامعات الأهلية، حتى نطمئن أنه لا توجد حالات أخرى مشابهة ـ قد تكون أكثر فجاجة ـ خاصة وأن القبول بهذه الجامعات الأهلية عن طريق التقدم لها مباشرة، وليس من خلال مكتب تنسيق ـ وقد يكون الشيطان قد وجد له مقعدا ببعضها والتغاضى عن الحد الأدنى للقبول مثلما حدث فى جامعة بنى سويف الأهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.