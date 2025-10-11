السبت 11 أكتوبر 2025
نيسان تتصدر مبيعات السيارات المجمعة محليًا في مصر بحصة 38% وبيع 2237 سيارة

كشفت مجلس معلومات السيارات الأميك، حجم مبيعات السيارات المجمعة محليا في مصر بعد تكليف من الحكومة المصرية بدعم التجميع المحلي وتوطين صناعة السيارات في مصر، وكانت أبرزهم سيارات نيسان بحصة سوقية 38% ما يعادل بيع 2237 سيارة.

وفقًا لتقرير الصادر عن  مجلس معلومات سوق السيارات أميك، تصاعد سيارات شيري للمركز الثاني بعد بيع مايقرب 1279 سيارة  بحصة سوقية 22%، وفي الثالث كان لصالح سيارات  هيونداي 16% بيع مايقرب من  911 سيارة، وتمكنت شيفروليه من المركز الرابع بحصة قدرها 12% اي يعادل بيع  725 سيارة.
 

وكانت سيارات شانجان في المركز الخامس بحصة سوقية 6% ما يعادل بيع  358 مركبة، سيارة، وفي المركز السادس كان لصالح سيارات جيلي   بنسبة 2% بإجمالى 135 وحدة، وتليها سيارات ستروين بنسبة 2% محققة بيع 121 سيارة، واحتلت سيارات  تويوتا المركز  السابعة بحصة سوقية 2% مسجلة بيع 96 وحدة، واختتمت سيارات  جيب المركز الثامن بحصة سوقية  0.03% يعادل بيع  11 سيارة.

