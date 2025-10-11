السبت 11 أكتوبر 2025
موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

يلتقي منتخب إسبانيا، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي نظيره جورجيا مساء اليوم السبت، على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو" ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا 

تنطلق مباراة إسبانيا وجورجيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا 


تذاع مباراة إسبانيا وجورجيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة beIN SPORTS 3.

ويمتلك منتخب إسبانيا 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، في حين أن جورجيا تمتلك 3 نقاط في المركز الثاني ويحل منتخب تركيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب بلغاريا المجموعة بدون نقاط.

وكان منتخب إسبانيا، أعلن مساء الجمعة، استبعاد لاعب برشلونة داني أولمو من المعسكر بعدما تبين إصابته حيث سيعود إلى النادي الكتالوني من أجل التعافي.

