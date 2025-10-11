موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

يلتقي منتخب إسبانيا، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي نظيره جورجيا مساء اليوم السبت، على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو" ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا

تنطلق مباراة إسبانيا وجورجيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا



تذاع مباراة إسبانيا وجورجيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة beIN SPORTS 3.

ويمتلك منتخب إسبانيا 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، في حين أن جورجيا تمتلك 3 نقاط في المركز الثاني ويحل منتخب تركيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب بلغاريا المجموعة بدون نقاط.

وكان منتخب إسبانيا، أعلن مساء الجمعة، استبعاد لاعب برشلونة داني أولمو من المعسكر بعدما تبين إصابته حيث سيعود إلى النادي الكتالوني من أجل التعافي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.