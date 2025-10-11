السبت 11 أكتوبر 2025
الحبس عامين لرجل و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح مدينة نصر بالحبس عامين لرجل و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذين من نادٍ صحي مكانا لممارسة نشاطهم الإجرامي.  

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناديا صحيا دون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.  

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وضبط المتهم بصحبته أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، و3 سيدات لهن معلومات جنائية. 

وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.  

الجريدة الرسمية