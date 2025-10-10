شراقي: إثيوبيا أغلقت بوابات سد النهضة والسد العالي يستقبل المياه بكفاءة

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا أغلقت اليوم الجمعة بوابات تصريف المياه بسد النهضة.

وقال شراقي في منشور على حسابه بموقع فيس بوك إن صور الأقمار الصناعية أظهرت اليوم 10 أكتوبر غلق جميع بوابات المفيض في سد النهضة، وانخفض التصريف إلى أقل منه قبل الافتتاح فى 9 سبتمبر الماضي، حيث انخفض أول أمس 8 أكتوبر إلى 135 مليون م3 طبقا لبيانات وزارة الزراعة والري السودانية التي لم يصدر بيانها التفصيلي اليومي المعتاد أمس واليوم، وبالتالي فإن الإيراد اليوم يقدر بأقل من 50 مليون م3، حيث توجد دوامات خفيفة لا ترقى إلى تشغيل توربين واحد، معنى ذلك أن هناك جزءا من مياه الأمطار الحالية والتي تصل إلى 250 مليون م3 يعاد تخزينه.

ولفت إلى تراوح معدل التصريف من سد النهضة بعد الافتتاح من 500 مليون م3 إلى أكثر من 750 مليون م3/يوم أيام الفيضان في الخرطوم (23 سبتمبر – 1 أكتوبر)، وبدأ تخفيض الفيضان من 400 مليون م3/يوم في أول أكتوبر إلى أقل من 50 مليون م3 اليوم 10 أكتوبر.

وأكد أن موقف التوربينات من التشغيل يظل غامضًا، والتخبط فى إدارة تشغيل السد مستمر، وللأسف السودان هو الذي يدفع ثمن أخطاء تشغيل سد النهضة، لابد من تصريف كمية الأمطار الحالية بالكامل سواء من خلال التوربينات أو من فتح بوابة من المفيض العلوى، وإلا سوف يمتلئ الخزان عن آخره فى نهاية الشهر، وسوف يتناقص معدل الأمطار في حوض النيل الأزرق تدريجيا وسوف يصل إلى 150 مليون م3 بنهاية أكتوبر، و50 مليون م3 نهاية نوفمبر.

وأشار إلى أن السد العالي يستقبل الإيراد المائي بكفاءة عالية كالمعتاد، والتخزين يتم بصورة طبيعية ومفيض توشكى ما زال مغلقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.