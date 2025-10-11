وصول قوات أمريكية إلى إسرائيل للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

قال مسئولان أمريكيان، إن قوات أمريكية بدأت في الوصول إلى إسرائيل لإقامة مركز تنسيق يشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد المسئولان أن القوات الأمريكية ستدخل إلى قطاع غزة، حسب ما ذكرا لشبكة "أي.بي.سي.نيوز" الأمريكية.

ووفق المسئولين الأمريكيين، اللذين لم تكشف هويتيهما، فإن القوات التي أرسلت إلى إسرائيل، تضم 200 جندي، وهي متخصصة في النقل، والتخطيط، والخدمات اللوجستية، والأمن، والهندسة.

وستعمل هذه القوات مع ممثلين من الدول الشريكة الأخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

ويعتبر مركز التنسيق خطوة أولى للمساعدة على تنفيذ عملية السلام، الأمر الذي سيتطلب تنسيقًا واسعًا للمساعدات الإنسانية، واللوجستية والأمنية.

وستتوافد القوات على إسرائيل لإنشاء مركز القيادة العسكرية تدريجيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع وصول عناصر مختلفة جوًا من الولايات المتحدة، والشرق الأوسط.

وقال المسؤلان إن الأدميرال براد كوبر، الذي يشرف على القوات الأمريكية في المنطقة رئيسًا للقيادة المركزية الأمريكية، في تامبا بولاية فلوريدا، موجود في إسرائيل منذ الجمعة.

وتكشف الخطوة تفاصيل أولية عن كيفية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن الجيش الأمريكي سيكون له دور في هذا الجهد. وبعد موافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف القتال، لا تزال هناك قائمة طويلة من الأسئلة حول الخطوات التالية، بما فيها نزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وشكل الحكومة المقبلة في القطاع.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن الفريق الجديد سيساعد في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى حكومة مدنية في غزة.

