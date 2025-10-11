خلال ساعات، محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالشرابية

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، جلسة محاكمة عاطلين متهمين بحيازة عدد من الأسلحة النارية، بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وجاء في تقرير المعمل الجنائي، أن الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين عبارة عن بندقية خرطوش وأخرى فرد خرطوش ذات ماسورة صالحة للاستخدام، و5 طلقات نارية من ذات العيار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قيام شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بحيازة اسلحة نارية والاتجار بها، لتحقيق أرباح غير مشروعة متخذين من دائرة قسم شرطة الشرابية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على سلاحين ناريين وعدد من الطلقات النارية.

وبمواجهة المتهمين أقرا بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

