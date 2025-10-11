إجراء تحليل مخدرات للطبيب المتهم بدهس طفل في البدرشين

أمرت جهات التحقيق بإجراء تحليل مخدرات للطبيب المتهم بدهس طفل بأحد الطرق بدائرة مركز البدرشين، أثناء عبوره نهر الطريق.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، وفحص السيارة وإعداد تقرير واف عن الحادث.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم كان يسير بسرعة جنونية وفوجئ بوجود الطفل أمامه ولم يتمكن من السيطرة على عجلة القيادة مما أسفر عن الحادث.

مصرع طفل دهسا بالجيزة



تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد خلاله بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمصرع صغير دهسًا من سيارة مسرعة بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وعلى الفور انتقل مأمور مركز شرطة البدرشين، العميد محمد تناجر، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة مدعومين بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين مصرع طفل صغير (8 سنوات)، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عبوره نهر الطريق صدمته سيارة ملاكي تسير بسرعة جنونية، قيادة طبيب بشرى يبلغ من العمر 40 عامًا، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

