ييس توروب يبدأ مهامه رسميًا ويتابع مباراة مصر وغينيا لمراقبة الدوليين

بدأ الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي مهامه رسميًا اليوم بقيادة أول مران للفريق، استعدادًا لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي إطار حرصه على تقييم الحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريق، يتابع توروب غدًا الأحد مباراة منتخب مصر أمام غينيا، لرصد أداء لاعبي الأهلي الدوليين مع المنتخب، قبل انتظامهم في التدريبات الجماعية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

الأهلي يواجه إيجل نوار في دوري الأبطال

ويستعد الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي يوم 18 أكتوبر 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32) من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تُقام مباراة الذهاب في بوروندي، والإياب يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي.

وكان فريق إيجل نوار قد تأهل إلى هذا الدور بعد تخطيه نظيره أساس تيليكوم الجيبوتي في الدور التمهيدي الأول.

طاقم التحكيم

مباراة الذهاب (18 أكتوبر – بوروندي): يديرها الجنوب إفريقي أوكسولو بادي.

مباراة الإياب (25 أكتوبر – القاهرة): يديرها الحكم السنغالي عيسى سي.

