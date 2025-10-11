غرفة الطباعة والتغليف تنظم ورشة حول "قانون العمل الجديد"

نظمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، اليوم السبت، ورشة عمل موسعة بمقر الغرفة بمحافظة الإسكندرية، تحت عنوان "قانون العمل المصري الجديد: التعديلات وآليات التطبيق في بيئة العمل".

يأتي انعقاد الورشة في إطار حرص الغرفة على رفع الوعي القانوني لدى أعضائها ومنتسبي قطاع الطباعة والتغليف، والتعريف بأهم بنود قانون العمل المصري الجديد والتعديلات التي أُدخلت عليه، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية.

شارك في الورشة عدد من ممثلي الشركات الأعضاء، والمختصين بالشؤون القانونية والموارد البشرية، إلى جانب خبراء في مجال تشريعات العمل، حيث تتناول الجلسات آليات تطبيق القانون الجديد داخل المنشآت الصناعية، ومتطلبات الامتثال للضوابط المستحدثة الخاصة بعقود العمل، والإجازات، وإنهاء الخدمة، وآليات تسوية المنازعات العمالية.

وأكد المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن جهود الغرفة في دعم الصناعة الوطنية من خلال التوعية بالتشريعات الحديثة المؤثرة في بيئة العمل، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب المنشأة، وتحفيز بيئة العمل على مزيد من الكفاءة والانضباط.

وأضاف إلياس، أن الغرفة تولي اهتمام واضح ببناء قدرات الكوادر الإدارية والفنية لدى المنشآت الأعضاء، لضمان توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة، مؤكدًا استمرار الغرفة في تنظيم مزيد من الفعاليات التدريبية وورش العمل المتخصصة خلال الفترة المقبلة لخدمة القطاع الصناعي بمختلف فروعه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.