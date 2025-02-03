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ثقافة وفنون

بكاء ليدي جاجا وبيلي أيليش لحظة فوز بيونسيه بألبوم العام في جرامي

ليدي جاجا وبيلي ايليش،
ليدي جاجا وبيلي ايليش، فيتو

التقطت عدسات الكاميرات، ذرف عدد من النجوم الدموع، بعد فوز المغنية الأمريكية، بيونسيه بجائزة ألبوم العام في حفل جرامي، بعد خسارتها للجائزة لمدة ٢٥ سنة أمام فنانين آخرين.

وأبكي فوز بيونسيه، كلا من المغنية الشهيرة ليدي جاجا، والمغنية الشابة بيلي إيليش.

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بيونسيه تفوز بجائزة ألبوم العام في جرامي

عبرت المغنية الأمريكية،  بيونسيه، عن سعادتها، بالفوز بجائزة ألبوم العام، في حفل جرامي، والتي تعد من أهم جوائز الحفل.

وقالت بيونسيه، في خطاب فوزها: "إنه أمر غريب للغاية.. لقد مرت 25 عامًا من العمل الجاد وبذل قصارى جهدي لمواصلة النمو وفتح الأبواب.. أشعر بشرف كبير.. أنا سعيدة لأن ابنتي “بلو آيفي” تمكنت من رؤية ذلك".

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