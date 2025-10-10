دليلك الشامل لحجز أراضي الإسكان المتميز بالمدن الجديدة (صور)

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل التقديم على قطع أراضي الإسكان المتميز ضمن الطرح السادس "مسكن" بعدد من المدن الجديدة.

وتطرح بمدينة بدر 204 قطع أرض بمساحة 437 - 832 مترا مربعا بسعر المتر 5540 جنيهًا.

ومدينة بدر إحدى مدن الجيل الأول، تقع ضمن مدن إقليم القاهرة الكبرى، وهي إحدى المدن الجديدة الواقعة جغرافيا شرق القاهرة، تقع المدينة على طريق القاهرة / السويس على بعد 47 كم من القاهرة، تشغل المدينة مساحة حوالي 18545.43فدان، يرجع تاريخ نشأتها إلى عام 1982، حيث قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 1982.

وتطرح بمدينة الفيوم الجديدة 11 قطعة أرض بمساحة 650 - 670 مترا مربعا بسعر المتر 3290 جنيهًا.

والمدينة إحدى مدن الجيل الثالث، تقع ضمن مدن إقليم شمال الصعيد، حيث تقع جغرافيا ضمن مدن محافظة الفيوم، تقع المدينة على طريق (القاهرة- أسيوط الغربي) على بعد 100 كم جنوب القاهرة، وتبعد عن مدينة الفيوم الأم مسافة 15 كم وعن مدينة بني سويف بمسافة 40 كم.

تشغل المدينة مساحة حوالي 29516 فدانا، يرجع تاريخ نشأة المدينة إلى عام 2000، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 2000.

وتطرح بمدينة الصالحية الجديدة 32 قطعة أرض بمساحة 442 - 750 مترا مربعا بسعر المتر 5070 جنيهًا.

وهي إحدى مدن الجيل الأول، تقع ضمن مدن إقليم قناة السويس، وهي إحدى المدن الجديدة الواقعة جغرافيا ضمن حدود محافظة الشرقية، تبعد مدينة الصالحية مسافة 110 كم شمال القاهرة، وحوالي 90 كم جنوب مدينة السويس، تشغل المدينة مساحة حوالي 1617.74 فدان، يرجع تاريخ نشأتها إلى عام 1982 حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1237 لسنة 1982.

وتطرح بمدينة أخميم الجديدة 224 قطعة أرض بمساحة 370 - 539 مترا مربعا بسعر المتر 2095 جنيهًا.

وأخميم الجديدة إحدى مدن الجيل الثالث، تقع ضمن مدن إقليم جنوب الصعيد، حيث تقع جغرافيا ضمن مدن محافظة سوهاج، تعتبر نافذة محافظة سوهاج على طريق الصعيد البحر الأحمر الذي يربط بين محافظة سوهاج وميناء سفاجا، وميناء الغردقة، تبعد المدينة حوالي 10 كم من مدينة سوهاج الأم. تشغل المدينة مساحة حوالي 9930 فدانا، يرجع تاريخ نشأة المدينة إلى عام 2000، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 195 لسنة 2000.



كما تطرح بمدينة قنا الجديدة 11 قطعة أرض بمساحة 360 - 405 أمتار مربعة بسعر المتر 5075 جنيهًا.

وهي إحدى مدن الجيل الثالث، تقع ضمن مدن إقليم جنوب الصعيد، حيث تقع جغرافيا ضمن مدن محافظة قنا، تقع المدينة شرق النيل على بعد 8 كيلومترات من مدينة قنا القائمة، تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة حوالي 38500 فدان، كما تتصل المدينة الجديدة بطرق إقليمية هامة، يرجع تاريخ نشأة المدينة إلى عام 2000، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2000.

وتصل قيمة جدية الحجز إلى 100 ألف جنيه، وتطرح الوزارة 828 قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة.

كما تطرح بمدينة ناصر الجديدة 225 قطعة أرض بمساحة 523 - 1026 مترا مربعا بسعر المتر3940 جنيهًا.

وهي إحدى مدن الجيل الأول، تقع ضمن مدن إقليم قناة السويس، وهي إحدى المدن الجديدة الواقعة جغرافيا ضمن حدود محافظة الشرقية، تبعد مدينة الصالحية مسافة 110 كم شمال القاهرة، وحوالي 90 كم جنوب مدينة السويس، تشغل المدينة مساحة حوالي 1617.74فدان، يرجع تاريخ نشأتها إلى عام 1982 حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1237 لسنة 1982.

وتطرح بمدينة طيبة الجديدة 63 قطعة أرض بمساحة 588 - 596 مترا مربعا بسعر المتر 2765 جنيهًا.

وطيبة الجديدة إحدى مدن الجيل الثالث، وتقع ضمن مدن إقليم جنوب الصعيد، حيث تقع جغرافيا ضمن مدن محافظة الأقصر، تبعد مدينة طيبة 14كم شرق مدينة الأقصر، ونحو 10 كم عن مطار الأقصر الدولي.

وتشغل المدينة مساحة حوالي 12851.87 فدان، ويرجع تاريخ نشأة المدينة إلى عام 2000، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 2000.

تصل قيمة جدية الحجز إلى 100 ألف جنيه، وتطرح الوزارة 828 قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة.

خطوات حجز أراضي الإسكان

وتنشر خطوات حجز أراضى كالتالي:

-الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز من هنا

-تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

-في حالة التزاحم سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

والطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

