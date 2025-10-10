أمانة صندوق الوفد تعلن تبرؤها من التسويات المالية لأحد أعضاء البرلمان

أرسلت أمانة الصندوق بـ حزب الوفد، مذكرة رسمية إلى الهيئة العليا للحزب، تعلن فيها تبرؤها من التسويات المالية التي جرت مؤخرا بين الحزب وبعض النواب، وتطالبه بسداد المديونية المستحقة عليه قبل خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

أمانة صندوق الوفد تتبرأ من تسويات محسب

وبحسب ميزانية الحزب الأخيرة، والموقعة من أمين الصندوق، فإن إجمالي المديونية المستحقة على النائب تبلغ 12 مليون جنيه، وهي قيمة لم يتم سدادها رغم محاولات التسوية التي جرت خلال الأعوام الماضية.

وأكدت مصادر في أمانة الصندوق بحزب الوفد أن النائب سدد حوالي مليون ونصف فقط من ١٢ مليون جنيه مطلوبين منه منذ دخوله على قائمة الحزب فى البرلمان المنتهية مدته حاليا.

