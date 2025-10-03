تحرك عاجل من جامعة الأزهر بعد واقعة التعدي على طالبة تفهنا الأشراف ( فيديو)

أكدت جامعة الأزهر أن الدكتور سلامة جمعة داود رئيس الجامعة تابع ما حدث من التعدي على طالبة فرع الجامعة بتفهنا الأشراف محافظة الدقهلية.

إجراءات جامعة الأزهر بعد واقعة التعدي على طالبة تفهنا الأشراف

وأعلن رئيس الجامعة أنه تواصل مع القيادات الأمنية لتوفير المزيد من الحماية اللازمة للطالبات، كما وجه رئيس الجامعة بتوفير نقطة شرطة دائمة في فرع الجامعة بتفهنا الأشراف.

كما وجه رئيس الجامعة بتكليف الشئون القانونية باتخاذ ما يلزم، لحفظ حق الطالبة التي تم الاعتداء عليها.

واقعة التعدي على إحدى طالبات جامعة الأزهر

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يعتدى على إحدى طالبات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف، حيث أكد الطلاب على ضرورة تدخل الجامعة لحماية طلابها من أي محاولة تعد، وإجراء عاجل من جامعة الأزهر بعد واقعة التعدي على طالبة تفهنا الأشراف.

