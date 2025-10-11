اليوم، أولى جلسات دعوى عدم دستورية نصوص الاعتداء على قيم الأسرة وملاحقة التيك توك

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى المطالبة بتطبيق النص القانوني بشأن الاعتداء على قيم الأسرة، وهذا النص يُستخدم في ملاحقة شباب وفتيات، خاصة صنّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، مثل "تيك توك"، مما قد يضر بالصورة الثقافية والسياحية لمصر.

النص يفتقر إلى وضوح المعايير، مما يتعارض مع مبدأ شرعية

وقال مقيم الدعوى: إن النص يفتقر إلى وضوح المعايير، مما يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور، كما يؤثر في جاذبية مصر كوجهة سياحية تنافسية تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين.

وتلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ثلاث دعاوى قضائية، تطالب بحظر تطبيق التيك توك وذلك لنشره محتوى يخالف القيم والتقاليد بالمجتمع ويخالف القانون والدستور.

الدعاوى الثلاثة طالبت يحجبه أو فرض قيود عليه تتفق مع الأعراف المجتمعية، وخصوصٱ بعد ضبط العديد من البلوجر الذين لعبوا وراء الكسب السريع وارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون وتهدد المجتمع.

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعاوى التى من بينها الدعوى المقامة

وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعاوى التى من بينها الدعوى المقامة من المحامي مرتضى أحمد منصور، عضو مجلس النواب السابق والمحامي بالنقض والإدارية العليا، والتى طالب فيها بوقف وحظر تطبيق "تيك توك" داخل مصر بشكل كامل.

وأوضح منصور أن التطبيق تجاوز كونه منصة للتسلية، وأصبح، بحسب وصفه، "أداة مشبوهة لنشر محتوى يخالف تعاليم الأديان السماوية، ويمس القيم الأخلاقية للمجتمع المصري"، مضيفًا أن العديد من الحسابات على "تيك توك" تُستخدم للترويج لما وصفه بـ"الدعارة الجسدية مقابل المال".

وأشار المحامي إلى أنه سبق له التحذير من مخاطر التطبيق قبل سنوات، من خلال منشورات عبر حساباته الرسمية، معتبرًا أن انتشار هذا النوع من المحتوى يهدد النسيج القيمي والثقافي للمجتمع المصري.

