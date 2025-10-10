الجمعة 10 أكتوبر 2025
خارج الحدود

رئيس كولومبيا: لولا النضال لما تراجع قتلة الأطفال في غزة

رئيس كولومبيا
رئيس كولومبيا

قال رئيس كولومبيا جوستافو بيترو اليوم الجمعة: إن العودة إلى غزة تمثل انتصارا مؤقتا للإنسانية، ولولا النضال الإنساني لما تراجع قتلة الأطفال.
 

وتداولت العديد من وسائل الإعلام صورا ترصد عودة النازحين الفلسطينيين إلى مدينة غزة وشمال القطاع بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ ظهر اليوم.

وسلطت تقارير إخبارية اليوم الجمعة الضوء على استمرار عودة مئات آلاف الفلسطينيين إلى مدينة غزة ومناطق في الشمال عبر طريق الرشيد الساحلي مع بدء سريان وقف إطلاق النار.

وجاء ذلك في مشهد مهيب يذكر بصعود الحجيج إلى عرفات، حيث تدفق الآلاف من النازحين الفلسطينيين، منذ ساعات الصباح الباكر، عائدين إلى مدينتهم المكلومة غزة، التي أنهكها العدوان الإسرائيلي وفتكت بها المجاعة، وذلك عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق مع حركة "حماس" فجر اليوم الجمعة. 

وبين الركام والدمار، سارت قوافل العودة على الأقدام وفي عربات بدائية، وسط أجواء من الحزن والأمل، في مشهد امتزجت فيه الدموع بالدعاء، حيث عاد كثيرون إلى منازل لم تعد سوى أطلال، فيما اكتفى آخرون بالعودة إلى الأرض التي هجّروا منها منذ أشهر.

الحكومة الإسرائيلية تصادق على الاتفاق

في ذات السياق، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي فجر اليوم، أنها وافقت بالإجماع على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة "حماس"، وذلك ضمن خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

