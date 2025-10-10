استدعاء شهود العيان في اتهام سائق وكهربائي باستدراج صبي والتعدي عليه جنسيا

أمرت نيابة جنوب الجيزة باستدعاء شهود العيان في اتهام سائق وكهربائي باستدراج صبي قاصر يبلغ من العمر 15 عاما والتعدي عليه جنسيا وتصويره لحظة هتك عرضه بدائرة قسم شرطة الطالبية.

قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، مع توقيع الكشف الطبي على الطالب المعتدى عليه.

التعدي على طالب بالطالبية

البداية كانت بتلقى المقدم عبد الحميد مرسي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل برفقتها نجلها طالب في منتصف عقده الثاني، تفيد بقيام سائق وكهربائي باستدراج نجلها والتعدي عليه وتصويره في أوضاع مخلة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

