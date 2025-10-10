الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استدعاء شهود العيان في اتهام سائق وكهربائي باستدراج صبي والتعدي عليه جنسيا

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت نيابة جنوب الجيزة باستدعاء شهود العيان في اتهام سائق وكهربائي باستدراج صبي قاصر يبلغ من العمر 15 عاما والتعدي عليه جنسيا وتصويره لحظة هتك عرضه بدائرة قسم شرطة الطالبية

 

قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، مع توقيع الكشف الطبي على الطالب المعتدى عليه.

 

التعدي على طالب بالطالبية

البداية كانت بتلقى المقدم عبد الحميد مرسي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل برفقتها نجلها طالب في منتصف عقده الثاني، تفيد بقيام سائق وكهربائي باستدراج نجلها والتعدي عليه وتصويره في أوضاع مخلة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أمن الجيزة قسم شرطة الطالبية جنوب الجيزة نيابة جنوب الجيزة الجيزة

