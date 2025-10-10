مؤشرات أولية، قائمة المستقبل تحسم انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الشرقية

أظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالشرقية تفوق قائمة المستقبل، حيث حسمت مقعدي "تحت السن" لصالح الدكتور أحمد محمود السيسي والدكتور محمود رمضان نافع، فيما فاز بمقعدي "فوق السن" كل من الدكتور محمد نور الدين موسى والدكتور وسام عمرو.

أستاذ الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق والأمين العام السابق لنقابة أطباء مصر

وفي سياق متصل، حصل الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق والأمين العام السابق لنقابة أطباء مصر، على 784 صوتًا في منافسته على مقعد شرق الدلتا.

إجراءات تنظيمية من النقابة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها منذ الصباح لاستقبال الأطباء الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أجواء هادئة ومنظمة، وسط إشراف قضائي كامل وإجراءات تنظيمية من النقابة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

يخوض السباق على مقعدي "فوق السن" خمسة مرشحين

وتنافس على مقعدي "تحت السن" كل من: الدكتور أحمد عيد، والدكتور أحمد محمود السيسي، والدكتور محمود رمضان نافع، بينما خاض السباق على مقعدي "فوق السن" خمسة مرشحين هم: الدكتورة أمل غنايم، والدكتور محمد نور الدين، والدكتورة هالة الديب، والدكتورة هناء موسى، والدكتور وسام عمرو.

المنافسة على مقعد شرق الدلتا

كما يخوض الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق والأمين العام السابق لنقابة أطباء مصر، المنافسة على مقعد شرق الدلتا.

النقابة حرصت على توفير جميع التسهيلات

وأكد الدكتور خالد صفوت، نقيب أطباء الشرقية، أن الإنتخابات أقيمت في أجواء منظمة بمقر النقابة، مشيرًا إلى أن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة يبلغ نحو 18 ألف عضو من يحق لهم التصويت، لافتًا إلى أن النقابة حرصت على توفير جميع التسهيلات لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وانسيابية.

