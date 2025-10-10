استمرار توافد أطباء الإسكندرية على صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي للنقابة

واصل الأطباء توافدهم اليوم الجمعة على صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة الإسكندرية.

وحرص المنظمون والمسئولون على العملية الانتخابية، على استقبال الأعضاء وتوفير لهم المقاعد المخصصة من كبار السن، وسط تواجد أنصار المرشحين لتوزيع البرامج الانتخابية على الناخبين.

ويتنافس في انتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية 12 مرشحًا على نصف عدد مقاعد المجلس، بينهم 5 مرشحين تحت السن (مدة القيد أقل من 15 عامًا) و7 مرشحين فوق السن (مدة القيد أكثر من 15 عامًا).

وتجرى الانتخابات لاختيار 12 عضوًا جديدًا بمجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة.

وتتركز المنافسة في انتخابات النقابة العامة على 12 مقعدًا، مقسمة كالتالي:

3 مقاعد للأطباء الذين تزيد مدة قيدهم في النقابة عن 15 عامًا.

3 مقاعد للأطباء الذين تقل مدة قيدهم عن 15 عامًا.

6 مقاعد لممثلي القطاعات الجغرافية على مستوى الجمهورية.

