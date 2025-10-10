الجمعة 10 أكتوبر 2025
اقتصاد

93.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال أسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع  نسبة 93.7 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.7 % والعرب على 4.6 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 24.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 213.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


 الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 3.89 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.4 % وسجل العرب 5.3 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 4.000,6 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 8.750,4 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.642 تريليون جنيه. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75%  عند مستوى 37376 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63%  عند مستوى 45639 نقطة، وصعد    مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.74%  عند مستوى 16801 نقطة، وقفز   مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.57%  عند مستوى 4096 نقطة.

 

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01%  عند مستوى 11340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 14943 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04%  عند مستوى 3704 نقطة.

