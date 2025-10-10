نجوى يوسف تكتب: معركة "تبة الشجرة" التي قطعت "رأس الأفعى المدمرة" في 7 ساعات

حرب أكتوبر مليئة بالبطولات سطرها الأبطال بأحرف من نور لم تقف أمامهم الحصون أو الألغام فعندما جاءت ساعة الصفر انطلق المقاتلين السيل يعبرون قناة السويس للأخذ بالثأر من العدو الذي اغتصب أرضنا نكتب اليوم عن إحدى النقاط الحصينة القريبة من شاطئ القناة والتي تم إسقاطها بواسطة الأبطال بعد قتال استمر 7 ساعات.



موقعة تبة الشجرة

سبب التسمية:

عندما حلق طيران الاستطلاع المصري تم اكتشاف هيكل الموقع والذي ظهر علي شكل جذوع الشجر وكانت إسرائيل تسميه (رأس الأفعى المدمرة). بسبب التحصينات الكثيفة به والألغام التي تحيط به من كل مكان.

بداية المعركة

هدف العملية كان الاستيلاء على مركز القيادة وبدأت المعركة يوم 8 أكتوبر وبناء على معلومات التي وردت من جهاز استطلاع الفرقة الثانية بضرورة الاستيلاء علي مركز القيادة الخاصة بالعدو في تبة الشجرة على مسافة ١٠ كيلومترات شرق قناة السويس.

تحركت القوة في عصر يومَ 7 أكتوبر ووصلت سرية الدبابات واتخذت أوضاعها في قلب هجوم الفرقة الثانية.



وعلى الجانب الأيمن للفرقة 16 قامت قوات المشاة بقيادة النقيب وقتها طلبه رضوان بالتقدم على الدبابات وكانوا عدد القوة 45 فردًا بأسلحتهم الخفيفة والآر بي جي والرشاشات الخفيفة وطقم مدفع ماكينة واندفعت القوة من خارج رأس الكوبري الموجودين بجواره في اتجاه موقع تبة الشجرة ودارت معركة شرسة بسبب إدارة العدو للقتال من وراء التحصينات وأثناء الاشتباك أصيبت 2 دبابة مما أدى إلى سحب العدو باقي الدبابات مستترًا بنيران مدفعيته بعيدة المدى وبعد معركة عنيفة تمكنت قواتنا من الاستيلاء على تبة الشجرة وحرمان العدو من إعادة السيطرة عليها.

انسحاب العدو:

القتال الشرس الذي استمر 7 ساعات أجبر العدو على ترك جميع محتويات المركز وتم رفع العلم المصري عليها ولم يستطع العدو الاقتراب منها مرة أخرى.

