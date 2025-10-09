الخميس 09 أكتوبر 2025
رياضة

مونديال الشباب، كشف تفاصيل ثلاث مباريات ضمن ربع النهائي

كأس العالم للشباب
كأس العالم للشباب

مونديال الشباب، تحددت أطراف ثلاث مباريات من دور ربع نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما رسميا قبل ختام مواجهات دور الـ 16.

حيث ضرب كولومبيا موعدا مع إسبانيا في دور الثمانية من مونديال الشباب يوم السبت المقبل في تمام الحادية عشر مساء، والأرجنتين مع المكسيك في الثانية صباح يوم الأحد المقبل.

كما ضرب منتخب النرويج موعدا مع فرنسا الثانية صباحا يوم الاثنين المقبل في دور ربع النهائي.

ويتحدد طرفا المباراة الأخيرة بدور الثمانية بعد مواجهتي دور الـ 16 المتبقيتين بين الولايات المتحدة ضد إيطاليا، والمغرب ضد كوريا الجنوبية.

وكانت 6 منتخبات حجزت مقاعدهم في دور الثمانية “ربع نهائي” كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي 2025.

وتأهلت منتخبات إسبانيا والأرجنتين وفرنسا والمكسيك وكولومبيا والنرويج إلي دور ربع النهائي لكأس العالم للشباب ويتبقي مقعدين يتم تحديدهم في الساعات المقبلة بعد مباراتي  الولايات المتحدة ضد إيطاليا، والمغرب ضد كوريا الجنوبية.

مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 

المسار الأول

الولايات المتحدة ضد إيطاليا - (10:30 مساء اليوم الخميس )

المغرب ضد كوريا الجنوبية - (2 صباحا غدا الجمعة )

باراجواي ضد النرويج 0-1 

اليابان ضد فرنسا 0-1

المسار الثاني 
تشيلي ضد المكسيك 1-4

الأرجنتين ضد نيجيريا 4-0

أوكرانيا ضد إسبانيا 0-1

كولومبيا ضد جنوب أفريقيا  3-1

