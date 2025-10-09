مفيد شهاب: انتهت أسطوانة التهجير إلى سيناء وأحبطت مخططات دول

أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل "خطوة مهمة وأساسية على طريق السلام الدائم"، مشيرًا إلى أنه يضع أسسًا جديدة لاحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بعد حرب إبادة استمرت أكثر من عامين.

مفيد شهاب: نهاية تهجير الفلسطينيين إلي سيناء

وأضاف الدكتور مفيد شهاب، في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر قائلًا: "انتهت أسطوانة التهجير إلى سيناء التي روجت لها بعض الدول، وتم إحباط المخططات التي استهدفت أمن مصر واستقرارها"، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل إنجازًا لكل عربي وفلسطيني ومحبي السلام في العالم.

قيمة إعلان شرم الشيخ بشأن غزة

وأوضح الدكتور مفيد شهاب، أن اتفاق غزة في مفاوضات شرم الشيخ بمثابة إعلان مبادئ وإطار عام للأسس المتفق عليها، مشيرًا إلى أنه في العلاقات الدولية لا توجد قوة تُجبر الدول على التنفيذ، ولكن الإرادة السياسية هي المحرك الحقيقي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن مفاوضات متعلقة بتبادل الأسرى وضمان احترام سيادة الدول في إطار التزاماتها الدولية.

