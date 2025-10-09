الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مفيد شهاب: انتهت أسطوانة التهجير إلى سيناء وأحبطت مخططات دول

مفيد شهاب، فيتو
مفيد شهاب، فيتو

أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل "خطوة مهمة وأساسية على طريق السلام الدائم"، مشيرًا إلى أنه يضع أسسًا جديدة لاحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بعد حرب إبادة استمرت أكثر من عامين.

 

مفيد شهاب: نهاية تهجير الفلسطينيين إلي سيناء

وأضاف الدكتور مفيد شهاب، في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر قائلًا: "انتهت أسطوانة التهجير إلى سيناء التي روجت لها بعض الدول، وتم إحباط المخططات التي استهدفت أمن مصر واستقرارها"، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل إنجازًا لكل عربي وفلسطيني ومحبي السلام في العالم.

 

قيمة إعلان شرم الشيخ بشأن غزة

وأوضح الدكتور مفيد شهاب، أن اتفاق غزة في مفاوضات شرم الشيخ بمثابة إعلان مبادئ وإطار عام للأسس المتفق عليها، مشيرًا إلى أنه في العلاقات الدولية لا توجد قوة تُجبر الدول على التنفيذ، ولكن الإرادة السياسية هي المحرك الحقيقي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن مفاوضات متعلقة بتبادل الأسرى وضمان احترام سيادة الدول في إطار التزاماتها الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مفيد شهاب التهجير سيناء تهجير الفلسطينيين غزة مفاوضات شرم الشيخ اتفاق غزة

مواد متعلقة

بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أسامة كمال: الإجابة دائما مصر

إعلام إسرائيلي: جلسة الحكومة بخصوص وقف الحرب في غزة تأجلت مجددا لهذا السبب

ترامب: وافقت على إلقاء خطاب في الكنيست بعد تنفيذ اتفاق غزة

تفاصيل مباحثات السيسي وترامب هاتفيا اليوم

المبعوث الأمريكي: ترامب متحمس لزيارة مصر ومقابلة الرئيس السيسي الأسبوع المقبل

الأكثر قراءة

محمود بنتايك يشكو الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم

منتخب إنجلترا يهزم ويلز 3-0 وديا

ويتكوف لـ رئيس المخابرات المصرية: أشكرك بدونك ما كنا لنحقق ما حققناه (فيديو)

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يقرر عودة عمر جابر وكريم حافظ للقاهرة

عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو بالشيخ زايد

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

انهيار أسعار الذهب في الأسواق، وعيار 21 يفقد 110 جنيهات دفعة واحدة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الملابس الجديدة في منام العزباء وعلاقته بسماع أخبار سارة

ضوابط الترويح عن النفس في الشريعة الإسلامية

هل المحافظة على الصلوات الخمس وحدها تُدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads