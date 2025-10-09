غرفة عمليات حزب المؤتمر تكشف تفاصيل اليوم الثاني لتقديم أوراق الترشح لانتخابات النواب

أعلنت غرفة العمليات المركزية لانتخابات حزب المؤتمر عن نتائج اليوم الثاني من عملية التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.

حيث شهد اليوم تقديم ثمانية مرشحين جدد من أعضاء الحزب أوراق ترشحهم لخوض الانتخابات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتقدمين باسم حزب المؤتمر على المقاعد الفردية إلى 30 مرشحًا موزعين على 28 دائرة انتخابية في 17 محافظة حتى الآن.

انتخابات مجلس النواب

وأوضحت الغرفة أن اليوم الثاني تميز بالهدوء والتنظيم الجيد مقارنة باليوم الأول الذي شهد تزاحمًا وإقبالًا مكثفًا في عدد من المحافظات، مشيرة إلى أن بقية مرشحي الحزب يواصلون استكمال مستنداتهم وأوراقهم الرسمية تمهيدًا لتقديمها خلال الأيام المقبلة وفق الجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما أفادت الغرفة أن رمزي “السيف” و“المركب” كانا الأبرز في اختيارات مرشحي الحزب، وهما الرمزان المخصصان رسميًا لحزب المؤتمر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتؤكد غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر برئاسة الأستاذ أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب ورئيس الغرفة، وعضوية الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب لشئون الانتخابات، استمرار التواصل الكامل والدعم الفني والتنظيمي لجميع مرشحي الحزب في مختلف المحافظات، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجههم خلال مراحل الترشح، مع الالتزام التام بالقواعد القانونية والتعليمات الصادرة عن مفوضية الانتخابات بالحزب والهيئة الوطنية للانتخابات.

