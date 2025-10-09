مدير استاد القاهرة: أتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا لمباراة المنتخب

قال وليد عبد الوهاب مدير استاد القاهرة، إن ملعب القاهرة جاهز لاستقبال مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل، وتم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة الخاصة بأرضية الملعب وغرف الملابس والمدرجات.



وأضاف عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية: "على تواصل مستمر مع اتحاد الكرة والأجهزة الأمنية لتوفير كل سبل الراحة للجماهير وتأمين عملية الدخول والخروج بشكل منظم".



وتابع: "المباراة ستكون بمثابة احتفال جماهيري كبير بتأهل المنتخب إلى كأس العالم، لذلك حرصنا على تجهيز الاستاد بأفضل صورة ممكنة، سواء من حيث الإضاءة أو البوابات الإلكترونية أو مناطق الإعلام".



واختتم: "أتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وأتمنى أن تكون الأجواء على قدر فرحة المصريين بالتأهل".

